Роман Полански стал лучшим режиссёром по версии французской киноакадемии

Роман Полански
получил два «Сезара
» за «Офицера и шпиона
». Мастера отметили за лучшую адаптацию сценария совместно с Робертом Харрисом
и назвали лучшим режиссёром. Имена победителей опубликованы на официальной странице 45-й национальной кинопремии Франции в социальной сети Facebook
.
Картина Полански, номинированная на 12 премий, была удостоена трёх наград. Свою статуэтку также получила костюмер фильма Паскалин Шаван
. Для неё это второй «Сезар» в её карьере, первый она получила за работу над лентой «Ренуар. Последняя любовь
».
Сам режиссёр церемонию, прошедшую 28 февраля в парижском концертном зале «Плейель», не посетил. Согласно Variety
, Полански отказался прийти из-за активисток, угрожающих его жизни.
Ранее сообщалось, что руководство «Сезара» ушло в отставку в связи с увеличением критики в свой адрес со стороны феминисток после того, как картина Полански, обвиняемого в изнасиловании, была заявлена в 12-ти номинациях. Кроме того, была опубликована петиция о пересмотре наград, которую подписали 400 деятелей французской киноиндустрии. В их числе Селин Скьямма
, Жак Одиар
, Робен Кампийо
, Леа Сейду
, Омар Си
и другие. Они отметили, что 4,7 тысяч рядовых членов Академии кинематографических искусств и техники фактически не имеют права голоса во время принятия важных решений.