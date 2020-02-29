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Роман Полански стал лучшим режиссёром по версии французской киноакадемии

29 февраля
2020 год

Новости кино >>
29 февраля 2020
Роман Полански получил два «Сезара» за «Офицера и шпиона». Мастера отметили за лучшую адаптацию сценария совместно с Робертом Харрисом и назвали лучшим режиссёром. Имена победителей опубликованы на официальной странице 45-й национальной кинопремии Франции в социальной сети Facebook.

Картина Полански, номинированная на 12 премий, была удостоена трёх наград. Свою статуэтку также получила костюмер фильма Паскалин Шаван. Для неё это второй «Сезар» в её карьере, первый она получила за работу над лентой «Ренуар. Последняя любовь».

Роман Полански стал лучшим режиссёром по версии французской киноакадемии
фото: facebook.com

Сам режиссёр церемонию, прошедшую 28 февраля в парижском концертном зале «Плейель», не посетил. Согласно Variety, Полански отказался прийти из-за активисток, угрожающих его жизни.

Ранее сообщалось, что руководство «Сезара» ушло в отставку в связи с увеличением критики в свой адрес со стороны феминисток после того, как картина Полански, обвиняемого в изнасиловании, была заявлена в 12-ти номинациях. Кроме того, была опубликована петиция о пересмотре наград, которую подписали 400 деятелей французской киноиндустрии. В их числе Селин Скьямма, Жак Одиар, Робен Кампийо, Леа Сейду, Омар Си и другие. Они отметили, что 4,7 тысяч рядовых членов Академии кинематографических искусств и техники фактически не имеют права голоса во время принятия важных решений.
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