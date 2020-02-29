Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Отверженные» Ладжа Ли получили четыре «Сезара»

29 февраля
2020 год

Новости кино >>
29 февраля 2020
Криминальная драма Ладжа Ли «Отверженные» получила звание лучшего фильма на 45-й церемонии вручения французской кинопремии «Сезар», состоявшейся 28 февраля в парижском концертном зале «Плейель». Картину также отметили ещё тремя статуэтками: призом зрительских симпатий и наградами лучшему молодому актёру (Алексис Маненти) и за монтаж. Имена лауреатов опубликованы на официальной странице премии в социальной сети Facebook.

По три премии досталось фильмам «Прекрасная эпоха» Николя Бедо и «Офицер и шпион» Романа Полански. Первому вручили «Сезары» за лучшие декорации, оригинальный сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Фанни Ардан), а у второго заветные статуэтки за режиссуру, адаптацию сценария и костюмы.

Анаис Демустье
фото: facebook.com

Лучшими актёрами признаны Рошди Зем, сыгравший комиссара полиции Дауда в картине «Боже мой!», и Анаис Демустье, воплотившая центральный образ в «Алисе и мэре». Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сванну АрлоПо воле божьей»).

«Паразиты» Пон Джун Хо победили среди иностранных работ. Лучшим мультфильмом стала лента «Я потеряла своё тело» Жереми Клапена, которую также удостоили «Сезаром» за оригинальную музыку Дана Леви. В номинации «Лучшая анимационная короткометражка» победу одержали «Ночи пластиковых пакетов», среди игровых короткометражек отмечена лента «Как надо». Фильм Мунии Меддур «Папиша» назвали лучшим дебютом, а сыгравшая в нём Лина Кудри объявлена лучшей молодой актрисой. «Зову волка» досталась статуэтка за звуковые эффекты.
версия для печати
Ссылки по теме
Роман Полански стал лучшим режиссёром по версии французской киноакадемии
Руководство премии «Сезар» ушло в отставку за две недели до церемонии
«Офицер и шпион» Полански стал лидером по числу номинаций на премию «Сезар»
Поиск по меткам
Сезар
персоны
Фанни АрданСванн АрлоНиколя БедоАнаис ДемустьеПон Джун ХоРошди ЗемЛина КудриЛадж ЛиАлексис МанентиРоман Полански
фильмы
Боже мой!Зов волкаОтверженныеОфицер и шпионПаразитыПо воле БожьейПрекрасная эпохаЯ потеряла своё тело

фотографии >>
команда фильма «Отверженные»
Алексис Маненти
Фанни Ардан
Лина Худри
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Николай Верещенко
Алексей Дадонов
Максим Записочный
Владимир Комаров
Ирина Купченко
Марина Маняхина
Алина Покровская
Александр Сергеев (II)
Александр Хочинский
Ольга Болондзь
Жерар Дармон
Маргит Карстенсен
Мишель Морган
Антонио Сабато-мл.
Деннис Фарина
Артур Франц
все родившиеся 29 февраля >>

Афиша кино >>

Зима
драма
Россия, 2020
Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен