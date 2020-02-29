«Отверженные» Ладжа Ли получили четыре «Сезара»

Криминальная драма Ладжа Ли
«Отверженные
» получила звание лучшего фильма на 45-й церемонии вручения французской кинопремии «Сезар
», состоявшейся 28 февраля в парижском концертном зале «Плейель». Картину также отметили ещё тремя статуэтками: призом зрительских симпатий и наградами лучшему молодому актёру (Алексис Маненти
) и за монтаж. Имена лауреатов опубликованы на официальной странице премии в социальной сети Facebook
.
По три премии досталось фильмам «Прекрасная эпоха
» Николя Бедо
и «Офицер и шпион
» Романа Полански
. Первому вручили «Сезары» за лучшие декорации, оригинальный сценарий и лучшую женскую роль второго плана (Фанни Ардан
), а у второго заветные статуэтки за режиссуру, адаптацию сценария и костюмы.
Лучшими актёрами признаны Рошди Зем
, сыгравший комиссара полиции Дауда в картине «Боже мой!
», и Анаис Демустье
, воплотившая центральный образ в «Алисе и мэре
». Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сванну Арло
(«По воле божьей
»).
«Паразиты
» Пон Джун Хо
победили среди иностранных работ. Лучшим мультфильмом стала лента «Я потеряла своё тело
» Жереми Клапена
, которую также удостоили «Сезаром» за оригинальную музыку Дана Леви
. В номинации «Лучшая анимационная короткометражка» победу одержали «Ночи пластиковых пакетов
», среди игровых короткометражек отмечена лента «Как надо
». Фильм Мунии Меддур
«Папиша
» назвали лучшим дебютом, а сыгравшая в нём Лина Кудри
объявлена лучшей молодой актрисой. «Зову волка
» досталась статуэтка за звуковые эффекты.