Юбилей Мишель Морган

Сегодня, 29 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной французской актрисы Мишель Морган.
Симона Рене Руссель родилась 29 февраля 1920 года в пригороде Парижа, городе Нейи-сюр-Сен. Отец был переводчиком. Мать полностью себя посвятила дому и пяти детям, которые воспитывались в строгих католических правилах. В 15 лет будущая звезда французского кино записалась на драматические курсы актёрского мастерства Рене Симона.
На счету Морган более 60 киноролей, приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Пасторальная симфония», почётные премии «Сезар» и «Золотой лев», а также именная звезда на Аллее Славы в Голливуде. В 2014-м за особые заслуги перед французской культурой была удостоена звания кавалера Большого креста ордена Почётного легиона. Снималась у Клода Шаброля («Ландрю»), Клода Лелуша («Кот и мышь»), Джузеппе Торнаторе («У них всё хорошо») и других выдающихся режиссёров. Последним фильмом в её творческой биографии стала «Соперница», снятая в 1999-м для телевидения.
Третьим мужем Мишель Морган был знаменитый режиссёр-комедиограф Жерар Ури, с которым она прожила 46 лет. Актрисы не стало 20 декабря 2016-го в возрасте 96 лет.