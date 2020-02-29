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Юбилей Мишель Морган

29 февраля
2020 год

Новости кино >>
29 февраля 2020
Сегодня, 29 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной французской актрисы Мишель Морган.

Юбилей Мишель Морган

Симона Рене Руссель родилась 29 февраля 1920 года в пригороде Парижа, городе Нейи-сюр-Сен. Отец был переводчиком. Мать полностью себя посвятила дому и пяти детям, которые воспитывались в строгих католических правилах. В 15 лет будущая звезда французского кино записалась на драматические курсы актёрского мастерства Рене Симона.

В кино дебютировала в 1935-м, снявшись в картине «Мадмуазель Моцарт», а всемирную славу ей принесла «Набережная туманов» Марселя Карне, где она сыграла вместе с Жаном Габеном.

Юбилей Мишель Морган
фото: кадр из фильма «Набережная туманов»

На счету Морган более 60 киноролей, приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Пасторальная симфония», почётные премии «Сезар» и «Золотой лев», а также именная звезда на Аллее Славы в Голливуде. В 2014-м за особые заслуги перед французской культурой была удостоена звания кавалера Большого креста ордена Почётного легиона. Снималась у Клода ШаброляЛандрю»), Клода ЛелушаКот и мышь»), Джузеппе ТорнатореУ них всё хорошо») и других выдающихся режиссёров. Последним фильмом в её творческой биографии стала «Соперница», снятая в 1999-м для телевидения.

Третьим мужем Мишель Морган был знаменитый режиссёр-комедиограф Жерар Ури, с которым она прожила 46 лет. Актрисы не стало 20 декабря 2016-го в возрасте 96 лет.
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