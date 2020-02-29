На «Ленфильме» появится барельеф Алексею Смирнову

В помещении киностудии «Ленфильм» планируют установить барельеф заслуженному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны, выдающемуся советскому актёру Алексею Смирнову, которому 28 февраля исполнилось бы 100 лет. О начале открытого международного творческого конкурса на создание барельефа мастеру объявило Российское военно-историческое общество.
фото: кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»
«Принять участие в конкурсе могут физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), их объединения, творческие коллективы (скульпторы, архитекторы, дизайнеры и художники), имеющие профессиональный опыт в реализации объектов монументально-декоративного искусства», — сообщается на сайте общества.
Заявки будут приниматься до 1 апреля текущего года, имя победителя станет известно до 1 июля. Проект планируют реализовать в твёрдом материале.
Алексей Макарович Смирнов родился 28 февраля 1920 года в Данилове Ярославской губернии. В 1940-м окончил театральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. После её окончания некоторое время работал актёром эстрады. Однако начавшаяся вскоре война заставила его забыть о сцене на несколько лет. Смирнов попал в войсковую разведку, неоднократно ходил в тыл врага. Дослужился до должности командира огневого взвода 169 орденоносного минометного полка, старшины. За мужество и героизм, проявленные на фронте, он стал кавалером ордена Красной Звезды, орденов Славы II и III степеней, а также медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». Всего у Алексея Макаровича было 11 боевых наград. Однако завершить войну в Берлине ему так и не удалось: во время одного из боёв Смирнов был сильно контужен взрывом снаряда и после лечения в госпитале комиссован.