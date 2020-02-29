Док «Добро пожаловать в Чечню» завоевал зрительский приз Берлинале

Американская документальная лента Дэвида Фрэнса
«Добро пожаловать в Чечню
» (Welcome to Chechnya) получила приз зрительских симпатий секции «Панорама» на юбилейном 70-м Берлинале
. Картина, чьим продюсером числится российский режиссёр Аскольд Куров
, рассказывает об активистах ЛГБТК в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
Приз зрительских симпатий «Панорамы» за лучший игровой фильм достался драме Срджана Голубовича
«Отец
» (Otac), снятой кинематографистами Сербии, Боснии и Герцеговины, Германии, Франции, Словении и Хорватии. Эту же ленту отметили призом экуменического жюри.
Призы ФИПРЕССИ вручили фильмам «Ундина
» Кристиана Петцольда
(основной конкурс), «Метаморфозы птиц
» Катарины Васконселос
(программа «Столкновения»), «Могол Маугли
» Бассама Тарика
(«Панорама») и «Двадцатый век
» Мэттью Ранкина
(«Форум»).