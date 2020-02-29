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Док «Добро пожаловать в Чечню» завоевал зрительский приз Берлинале

29 февраля
2020 год

Новости кино >>
29 февраля 2020
Американская документальная лента Дэвида Фрэнса «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome to Chechnya) получила приз зрительских симпатий секции «Панорама» на юбилейном 70-м Берлинале. Картина, чьим продюсером числится российский режиссёр Аскольд Куров, рассказывает об активистах ЛГБТК в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба смотра.


Приз зрительских симпатий «Панорамы» за лучший игровой фильм достался драме Срджана Голубовича «Отец» (Otac), снятой кинематографистами Сербии, Боснии и Герцеговины, Германии, Франции, Словении и Хорватии. Эту же ленту отметили призом экуменического жюри.

Призы ФИПРЕССИ вручили фильмам «Ундина» Кристиана Петцольда (основной конкурс), «Метаморфозы птиц» Катарины Васконселос (программа «Столкновения»), «Могол Маугли» Бассама Тарика («Панорама») и «Двадцатый век» Мэттью Ранкина («Форум»).
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