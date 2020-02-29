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Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу

29 февраля
2020 год

Новости кино >>
29 февраля 2020
Фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил «Серебряного медведя» 70-го Берлинале за выдающийся художественный вклад в операторское искусство. За наградой поднялся оператор Юрген Юргес.

Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу
фото: twitter.com

Проект «Дау» представляет собой художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Это биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау, ставшего лауреатом Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий. Его сыграл дирижёр Теодор Курентзис.

Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги «Академик Ландау: Как мы жили». Авторами сценария выступили Хржановский и писатель Владимир Сорокин. Съёмки начались в апреле 2008 года и проходили в Харькове, Москве, Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне и Копенгагене. За время работы над фильмом идея трансформировалась, в результате чего получился почти 700-часовое шоу. Мировая премьера проекта «Дау» состоялась в парижских театрах «Шатле» и «Де ла Вилль». Весной 2019-го пятичасовая версия картины была показана в закрытом режиме на Украине.

Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу

Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение четырём эпизодам: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера». «Проект Хржановского "Дау" – это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырём последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения», – отметила Ольга Любимова.

В начале января Хржановский обращался с открытым письмом к бывшему министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам. Однако режиссёр снова получил отказ, в связи с чем решил обратиться в суд.
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Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу фотографии
Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу фотографии
Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу фотографии
Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу фотографии
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