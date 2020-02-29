Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу

Фильм Ильи Хржановского
и Екатерины Эртель «Дау. Наташа»
получил «Серебряного медведя» 70-го Берлинале
за выдающийся художественный вклад в операторское искусство. За наградой поднялся оператор Юрген Юргес
.
Проект «Дау» представляет собой художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Это биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау
, ставшего лауреатом Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий. Его сыграл дирижёр Теодор Курентзис
.
Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой
, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги «Академик Ландау: Как мы жили». Авторами сценария выступили Хржановский и писатель Владимир Сорокин. Съёмки начались в апреле 2008 года и проходили в Харькове, Москве, Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне и Копенгагене. За время работы над фильмом идея трансформировалась, в результате чего получился почти 700-часовое шоу. Мировая премьера проекта «Дау» состоялась в парижских театрах «Шатле» и «Де ла Вилль». Весной 2019-го пятичасовая версия картины была показана в закрытом режиме на Украине.
Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение четырём эпизодам: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек
», «Дау. Нора Сын
» и «Дау. Саша Валера
». «Проект Хржановского "Дау" – это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырём последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения», –
отметила Ольга Любимова
.
В начале января Хржановский обращался с открытым письмом к бывшему министру культуры РФ Владимиру Мединскому
с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам. Однако режиссёр снова получил отказ, в связи с чем решил обратиться в суд.