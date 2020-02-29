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Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале

29 февраля
2020 год

Новости кино >>
29 февраля 2020
«Золотого медведя» юбилейного 70-го Берлинского кинофестиваля вручили картине иранского режиссёра Мохаммада Расулофа «Зла не существует».

Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале
фото: twitter.com

Приз Большого жюри достался ленте Элайзы Хиттман «Никогда, редко, иногда, всегда». Лучшим режиссёром Берлинале признан Хон Сан-Су, представивший на смотре картину «Женщина, которая убежала».

Лучшей актрисой назвали Паулу Бир, сыгравшую в «Ундине» Кристиана Петцольда. Среди актёров отметили Элио Джермано за роль в биографической драме Джорджо Диритти «Я хотел спрятаться».

Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале
фото: twitter.com

Награду за сценарий «Плохих сказок» вручили братьям Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо. Фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз за выдающийся художественный вклад в операторское искусство. «Серебряного медведя» также удостоена трагикомедия Бенуа Делепина и Гюстава де Керверна «Удалить историю».

Лучшим фильмом конкурсной программы «Столкновения» стали «Работы и дни (Таёко Сиодзири в бассейне Сиотани)» Андерса Эдстрёма и С. Винтера. Награду за режиссуру получил Кристи Пую, снявший картину «Мальмкрог». Специального приза жюри удостоена австро-немецкая лента Сандры Волльнер «Проблемы с рождением». Специальным упоминанием отметили «Изабеллу» аргентинца Матиаса Пиньейро.
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команда фильма «Здесь нет зла»
Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале фотографии
Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале фотографии
Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале фотографии
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