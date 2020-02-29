Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале

«Золотого медведя» юбилейного 70-го Берлинского кинофестиваля
вручили картине иранского режиссёра Мохаммада Расулофа
«Зла не существует
».
Приз Большого жюри достался ленте Элайзы Хиттман
«Никогда, редко, иногда, всегда
». Лучшим режиссёром Берлинале признан Хон Сан-Су
, представивший на смотре картину «Женщина, которая убежала
».
Лучшей актрисой назвали Паулу Бир
, сыгравшую в «Ундине
» Кристиана Петцольда
. Среди актёров отметили Элио Джермано
за роль в биографической драме Джорджо Диритти
«Я хотел спрятаться
».
Награду за сценарий «Плохих сказок
» вручили братьям Дамиано
и Фабио Роберто Д’Инноченцо
. Фильм Ильи Хржановского
и Екатерины Эртель «Дау. Наташа»
получил приз за выдающийся художественный вклад в операторское искусство. «Серебряного медведя» также удостоена трагикомедия Бенуа Делепина
и Гюстава де Керверна
«Удалить историю
».
Лучшим фильмом конкурсной программы «Столкновения» стали «Работы и дни (Таёко Сиодзири в бассейне Сиотани)
» Андерса Эдстрёма
и С. Винтера
. Награду за режиссуру получил Кристи Пую
, снявший картину «Мальмкрог
». Специального приза жюри удостоена австро-немецкая лента Сандры Волльнер
«Проблемы с рождением
». Специальным упоминанием отметили «Изабеллу
» аргентинца Матиаса Пиньейро
.