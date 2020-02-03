«1917» Сэма Мендеса удостоен семи наград BAFTA

В Лондоне состоялась церемония вручения 73-й премии BAFTA
, на которой безоговорочную победу одержала историческая драма Сэма Мендеса
«1917
», получив семь наград. Картину признали лучшим фильмом и лучшим британским фильмом, а также ей вручили премии за режиссуру, операторскую работу, звук, визуальные эффекты и работу художника-постановщика.
Среди неанглоязычных лент статуэтку получили «Паразиты
» Пона Джун Хо
, отмеченные также за оригинальный сценарий. Испанский «Клаус
» удостоен звания мультфильма года, ленте «Для Самы
» Ваад Аль-Катеб
вручили приз как лучшему неигровому фильму, а «Наживка
» Марка Дженкина
объявлена выдающимся британским дебютом.
Лучшим актёром признан Хоакин Феникс
, воплотивший титульный образ в «Джокере
» Тодда Филлипса
. Картина была номинирована в 11 категориях, но ей достались только ещё две премии: за музыку и кастинг. Приза за лучшую женскую роль удостоена Рене Зеллвегер
, сыгравшая в «Джуди
». Награды за роли второго плана вручили Брэду Питту
(«Однажды… в Голливуде
») и Лоре Дерн
(«Брачная история
»).
В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победу одержал «Кролик Джоджо
» Тайки Вайтити
. «Маленьким женщинам
» Греты Гервиг
досталась статуэтка за дизайн костюмов, «Ford против Ferrari
» Джеймса Мэнголда
отметили за монтаж, а «Скандал
» Джэя Роуча
— за грим и причёски. «Ирландец
» Мартина Скорсезе
, как и в случае
с «Золотым глобусом», вновь остался без наград.