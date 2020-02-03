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«1917» Сэма Мендеса удостоен семи наград BAFTA

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3 февраля 2020
В Лондоне состоялась церемония вручения 73-й премии BAFTA, на которой безоговорочную победу одержала историческая драма Сэма Мендеса «1917», получив семь наград. Картину признали лучшим фильмом и лучшим британским фильмом, а также ей вручили премии за режиссуру, операторскую работу, звук, визуальные эффекты и работу художника-постановщика.

Среди неанглоязычных лент статуэтку получили «Паразиты» Пона Джун Хо, отмеченные также за оригинальный сценарий. Испанский «Клаус» удостоен звания мультфильма года, ленте «Для Самы» Ваад Аль-Катеб вручили приз как лучшему неигровому фильму, а «Наживка» Марка Дженкина объявлена выдающимся британским дебютом.


Лучшим актёром признан Хоакин Феникс, воплотивший титульный образ в «Джокере» Тодда Филлипса. Картина была номинирована в 11 категориях, но ей достались только ещё две премии: за музыку и кастинг. Приза за лучшую женскую роль удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в «Джуди». Награды за роли второго плана вручили Брэду ПиттуОднажды… в Голливуде») и Лоре ДернБрачная история»).

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победу одержал «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити. «Маленьким женщинам» Греты Гервиг досталась статуэтка за дизайн костюмов, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда отметили за монтаж, а «Скандал» Джэя Роуча — за грим и причёски. «Ирландец» Мартина Скорсезе, как и в случае с «Золотым глобусом», вновь остался без наград.
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Тайка ВайтитиГрета ГервигЛора ДернПон Джун ХоРене ЗеллвегерСэм МендесДжеймс МэнголдБрэд ПиттДжэй РоучМартин СкорсезеХоакин ФениксТодд Филлипс
фильмы
1917Ford против FerrariБрачная историяДжокерДжудиДля СамыИрландецКлаусКролик ДжоджоМаленькие женщиныНаживкаОднажды... в ГолливудеПаразитыСкандал

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«1917» Сэма Мендеса удостоен семи наград BAFTA фотографии
«1917» Сэма Мендеса удостоен семи наград BAFTA фотографии
Рене Зеллвегер
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