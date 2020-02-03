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«Чужая жизнь» с Ксенией Князевой откроет линейку мелодрам на «Dомашнем»

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Новости кино >>
3 февраля 2020
17 февраля в 19.00 на «Dомашнем» стартует «Фабрика мелодрам». Это линейка премьерных четырёхсерийных фильмов с оригинальными сюжетами о любви, уточняет пресс-служба телеканала.

«Чужая жизнь» с Ксенией Князевой откроет линейку мелодрам на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Откроется «Фабрика» 17 февраля фильмом собственного производства «Чужая жизнь», роли в котором исполнили Ксения Князева, Артём Карасев и Александр Пашков. По сюжету бизнесвумен Елена становится виновницей ДТП. Чтобы загладить свою вину, она под чужим именем знакомится с водителем пострадавшей машины Алексеем, не подозревая, что эта встреча перевернёт всю её жизнь.

18 февраля продолжит премьерную линейку детективная мелодрама «Следы в прошлое» – история талантливого архитектора Юлии (Виктория Агалакова), которая пытается обелить имя пропавшего без вести отца и спасти свою любовь.

«День солнца»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

19 февраля на «Dомашнем» состоится премьера картины «День солнца». В ней пойдёт рассказ о владелице художественной галереи Анне (Евгения Лоза), встречающей спустя много лет свою первую любовь – знаменитого художника Вадима Хорса (Александр Пашков). Когда-то он уехал в другую страну, не простившись. Анна решает узнать, что же заставило его сделать этот шаг спустя 20 лет.

20 февраля зрителей канала ждёт романтическая мелодрама «Стеклянная комната» про учительницу географии Елену (Елизавета Майская), нашедшую на крыльце рыжего котенка. Казалось бы, чем пушистый малыш может испугать женщину? Но у Елены в прошлом есть тайна, а котёнок – намёк, что кто-то её знает.

«Полюби меня такой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

21 февраля покажут комедийную мелодраму «Полюби меня такой» – историю перевоспитания капризной дочки миллионера, которой пришлось вести хозяйство в глухой деревне. Играет её Ольга Лукьяненко.

Истории осиротевших детей и их спасителей в мелодрамах «Подкидыш» и «Наседка» растрогают зрителей 24 и 25 февраля. Рассказ о судьбе художницы Даши в «Неслучайных встречах» и остросюжетная мелодрама «Часы с кукушкой» не дадут скучать в самом конце зимы 26 и 27 февраля.

«Слепой поворот»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершит февральскую «Фабрику мелодрам» «Слепой поворот» собственного производства с Евгенией Ахременко, Алексеем Матошиным и Денисом Матросовым. По сюжету каскадёрша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело. Но внешне самоуверенная Алиса на деле оказывается хрупкой женщиной, тоскующей по мужскому плечу. Подставить его готовы сразу двое – друг мужа Геннадий и клиент Алексей.
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