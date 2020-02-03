Брат против брата: Джон Сина оказывается родственником Вина Дизеля

В сети появился первый трейлер девятой части популярной франшизы «Форсаж»
, постановщиком которой выступил Джастин Лин
, ответственный за третий
, четвертый
, пятый
и шестой
фильмы серии.
Новый фильм снова расскажет о неуловимом Доминике Торетто – легенде рискованных уличных гонок и участнике еще более опасных преступных игр. Другие детали сюжета пока не раскрываются. «Форсаж» является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $ 5,8 млрд.
Роли в фильме сыграли Вин Дизель
, Лукас Блэк
, Тайриз Гибсон
, Мишель Родригес
, Натали Эммануэль
, Коди Рэйн Мюррей
, Карди Би
, Джордана Брюстер
, Лудакрис
, Майкл Рукер
, Джон Сина
, Анна Савай
, Шарлиз Терон
, Хелен Миррен
и другие.
«Форсаж 9
» выйдет на российские экраны 21 мая 2020
года.