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Брат против брата: Джон Сина оказывается родственником Вина Дизеля

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Новости кино >>
3 февраля 2020
В сети появился первый трейлер девятой части популярной франшизы «Форсаж», постановщиком которой выступил Джастин Лин, ответственный за третий, четвертый, пятый и шестой фильмы серии.


Новый фильм снова расскажет о неуловимом Доминике Торетто – легенде рискованных уличных гонок и участнике еще более опасных преступных игр. Другие детали сюжета пока не раскрываются. «Форсаж» является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $ 5,8 млрд.

Брат против брата: Джон Сина оказывается родственником Вина Дизеля

Роли в фильме сыграли Вин Дизель, Лукас Блэк, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Коди Рэйн Мюррей, Карди Би, Джордана Брюстер, Лудакрис, Майкл Рукер, Джон Сина, Анна Савай, Шарлиз Терон, Хелен Миррен и другие.

«Форсаж 9» выйдет на российские экраны 21 мая 2020 года.
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Брат против брата: Джон Сина оказывается родственником Вина Дизеля фотографии
Брат против брата: Джон Сина оказывается родственником Вина Дизеля фотографии
Брат против брата: Джон Сина оказывается родственником Вина Дизеля фотографии
Брат против брата: Джон Сина оказывается родственником Вина Дизеля фотографии
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