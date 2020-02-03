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Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым

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Новости кино >>
3 февраля 2020
Сериал «Война семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым стартует на ТНТ 17 февраля в 20.00, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету Миша (Робак) и Дима (Бероев) дружат более 40 лет. За это время они основали общий бизнес, обзавелись семьями и построили два дома на общем участке. Казалось бы, ничего не сможет разрушить крепкую мужскую дружбу полувековой выдержки. Но однажды во время общего семейного праздника вскрылись тайны, мгновенно превратившие лучших друзей в злейших врагов.

Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В сериале также заняты Светлана Колпакова, Ольга Медынич, Арина Постникова, Арам Вардеванян, Пелагея Невзорова, Джемал Тетруашвили и другие актёры.

«Война семей» – это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!». Съёмки 20-серийной семейной комедии проходили в 35 километрах от Москвы, в районе Калужского шоссе в тихом, живописном местечке. Единственное, немного не повезло с погодой. Снимали сериал с июля по октябрь, причём, как всегда и бывает — смены со знойными летними сценами приходились на самую холодную погоду. Актёров заставляли прыгать в бассейн, находиться в кадре в шортах и футболках и даже поливали на холоде из шланга водой, имитируя тёплый грибной дождь.
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Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым фотографии
Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым фотографии
Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым фотографии
Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым фотографии
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