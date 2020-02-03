Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер»

3 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
3 февраля 2020
Режиссёр Степан Коршунов под присмотром генеральных продюсеров Фёдора Бондарчука, Тимура Вайнштейна, Дмитрия Табарчука и Владимира Чагина приступил к съёмкам восьмисерийной спортивной драмы «Мастер» о сильнейшей команде «КАМАЗ-мастер», лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Согласно пресс-службе телеканала НТВ, главные роли в сериале исполнят Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и Линда Лапиньш. Компанию им составят Сергей Шакуров, Олег Филипчик, Ангелина Поплавская и Ингрид Олеринская.

Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Зрителям поведают о бывшем пилоте гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денисе Сазонове (Васильев), который после 12-летнего перерыва и краха на всех жизненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к «большому делу» и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждёт. Заместитель директора команды Ерёмин (Петренко) не хочет давать ему шанс, поскольку считает, что Денис нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь «в руль» с самого начала. Но и здесь его ждёт неприятный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю (Лапиньш), которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе.

«В первый день мы катались на спортивных КАМАЗах, и это было просто невероятно! Чаще всего у людей складывается впечатление, что грузовик не может быстро гонять и что степень адреналина гораздо меньше, чем, например, когда ты ездишь на спортивной машине. Но на самом деле это совершенно не так, а когда ты забираешься в кабину, то у тебя ощущение, что ты – король мира. Также забавно было наблюдать за первой реакцией ребят на заводе, когда они увидели меня – женщину, да ещё и в костюме пилота! У всех в глазах читался немой вопрос: "Что я здесь делаю и почему на мне фирменная форма «КАМАЗ-мастер»?". А я отвечу: "Потому что впервые в истории "КАМАЗ-мастера", пусть и в кино, но одним из штурманов команды будет женщина», – поделилась исполнительница роли Жени Линда Лапиньш.

Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету на последнем Дакаре «КАМАЗ-мастер» занял только одно призовое место. Это хоть и выглядит как успех, но руководитель команды Кузнецов (Белый) знает, что это не так. К тому же, в новом сезоне им предстоит ещё более острая борьба: кроме традиционных соперников – французов, немцев и чехов – в соревнования вступает новая команда «Крон Рэйсинг». И без кардинальных изменений «КАМАЗ» предсказуемо скатится вниз. Кузнецов идёт на риск и резко меняет состав, взяв в команду «необстрелянных» пилотов Максима Ерёмина-младшего (Венес) и Наиля Абдуллина (Павленко).

«Мне было 20 с чем-то лет и везде гремело словосочетание Париж, Дакар и "КАМАЗ-мастер": все говорили о ребятах, которые одерживали одну победу за другой. Команда действительно гремела на всю страну. Мне, как и каждому пацану, были известны фамилии Якубова и Чагина, и судьба распорядилась так, что я буду воплощать этих людей на экране. Для меня это большая ответственность. Я хожу по цехам и коридорам завода, стараюсь впитать всю эту атмосферу, энергию, а она действительно зажигающая. Ты смотришь эти фотографии, видишь эти огромные машины, и просыпается такое ребячество в хорошем смысле этого слова. Дух победы передаётся через всё это, и внутри появляется какой-то нереальный драйв и азарт, который мы постараемся передать на экране», – рассказал Анатолий Белый.

Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Я потрясён! Нас прокатили на настоящих спортивных грузовиках – тех, на которых проходят трассу пилоты. Это бомба! Это восторг! Каждый мальчик и, по желанию, каждая девочка – все должны это попробовать. Даже находиться здесь очень интересно, познавательно и удивительно. Ходить по цеху, видеть, как люди сами делают эти машины. Я даже слов не могу найти из-за того, насколько я потрясён! В детстве все хотели стать космонавтами, а я мечтал проехаться по пустыне на такой машине! Честно говоря, я не знал, что команда называется "КАМАЗ-мастер", но знал, что ежегодно проводятся эти прекрасные ралли. И ещё я знал, что КАМАЗ, как и наши синхронистки, могут похвастаться такими же достижениями – столько раз становиться чемпионами с момента существования команды! Не могу сказать точно, сколько раз они выигрывали Дакар, да, наверное, никто и не помнит, когда они не были чемпионами. Но накануне первого съёмочного дня мы прошлись по музею, и я понял, что когда-то они всё-таки не побеждали. Но я был оторван от контекста, когда они не были победителями, поэтому для меня они всегда были чемпионами», – поделился Макар Запорожский, который исполнил роль пилота «КАМАЗ-мастера» Сергея Беликова.

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» – уникальная в России заводская команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте – была основана в 1988 году. Тернистый путь к покорению Дакара начался в 1990-м, а впервые экипаж выиграл гонку в 1996-м. С тех пор команда 29 раз участвовала в гонке и 17 раз побеждала в ней. Также на их счету три Кубка мира и восемь побед в супермарафоне «Шёлковый путь». В 2020-м гонщики из Набережных Челнов стали победителями ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. Примечательно, что съёмки сериала стартовали ровно спустя две недели после этой уверенной победы.

Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Подготовка к проекту была долгой и кропотливой: весь процесс занял около пяти лет. Съёмки сериала пройдут в республике Татарстан – на тренировочной базе «КАМАЗа» в Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области на территории, где проходит ралли-рейд автогонки «Золото Кагана», и в Казахстане, в том числе на трассе международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Производством занимается компания Art Pictures Vision при поддержке спортивной команды «КАМАЗ-мастер» и президента республики Татарстан Рустама Минниханова.
версия для печати
Ссылки по теме
Надежда Михалкова и Игорь Петренко поселятся в Припяти
Анатолий Белый и Елена Подкаминская появятся в сериале Start.ru о русских хакерах
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Анатолий БелыйФёдор БондарчукТимур ВайнштейнАнтон Васильев (III)Аристарх ВенесМакар ЗапорожскийСтепан КоршуновЛинда ЛапиньшИнгрид ОлеринскаяНикита ПавленкоИгорь ПетренкоАнгелина ПоплавскаяДмитрий ТабарчукОлег ФилипчикСергей Шакуров

фотографии >>
Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер» фотографии
Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер» фотографии
Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер» фотографии
Анатолий Белый и Игорь Петренко снимаются в сериале про «КАМАЗ-мастер» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Титов
30 января ушёл из жизни актёр Константин Титов.
Светлана Агеева
29 января ушла из жизни актриса Светлана Агеева.

День рождения >>

Анатолий Вербицкий
Алла Ковнир
Александр Кудинов
Сергей Плотников
Диана Пожарская
Георгий Светлани
Наталия Симсон
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Уорвик Дэвис
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Катрин Мартин
Штефан Михэйлеску-Брэила
Мора Тирни
Айла Фишер
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Порко Россо
комедия, приключения, фэнтези
Япония, 1992
Мальчик русский
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Офицер и шпион
драма, исторический фильм, триллер, экранизация
Италия, Франция, 2019
Игры с огнём
комедия
США, 2019
Каннингем
биография, музыкальный фильм
Германия, США, Франция, 2019
Викинг Вик
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Франция, 2019
Мама. Гостья из тьмы
мистика, фильм ужасов
Италия, Великобритания, 2019
Однажды... Тарантино
биография
США, 2019
Правда
драма
Франция, Япония, 2019
Счастливое число 5
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация
Италия, Бельгия, Франция, 2019
Тёмные воды
биография, драма, исторический фильм, социальная драма, триллер
США, 2019
Тролль: История с хвостом
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Канада, Норвегия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен