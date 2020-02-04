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«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

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4 февраля 2020
«Холоп» с Милошем Биковичем, получивший звание самой кассовой российской комедии и попавший в «клуб миллиардеров» в новогодние каникулы, стал самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката.

По данным ЕАИС, картина Клима Шипенко собрала 2943,8 млн рублей. Предыдущим рекордсменом была спортивная драма «Движение вверх». На её счету, согласно ЕАИС, 2943,5 млн рублей.

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
фото: кадр из фильма «Холоп»

Ранее портал kinobusiness.com сообщил о том, что сборы «Холопа» в России и СНГ по состоянию на 3 февраля составили 3044,2 млн рублей. Тем самым лента обошла «Движение вверх», в чьей копилке 3043,7 млн рублей. При этом комедию посмотрело 11,58 млн человек (11,07 млн в России и 508 тысяч в странах СНГ), а на фильм Антона Мегердичева за всё время сходило 12,44 млн человек.

Однако самым кассовым фильмом проката и России и СНГ всё ещё остаётся «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,6 млрд рублей). В российском прокате фантастический боевик собрал 3,5 млрд рублей, а по СНГ — 128,8 млн рублей.
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