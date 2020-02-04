«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

По данным ЕАИС, картина Клима Шипенко собрала 2943,8 млн рублей. Предыдущим рекордсменом была спортивная драма «Движение вверх». На её счету, согласно ЕАИС, 2943,5 млн рублей.
фото: кадр из фильма «Холоп»
Ранее портал kinobusiness.com сообщил о том, что сборы «Холопа» в России и СНГ по состоянию на 3 февраля составили 3044,2 млн рублей. Тем самым лента обошла «Движение вверх», в чьей копилке 3043,7 млн рублей. При этом комедию посмотрело 11,58 млн человек (11,07 млн в России и 508 тысяч в странах СНГ), а на фильм Антона Мегердичева за всё время сходило 12,44 млн человек.
Однако самым кассовым фильмом проката и России и СНГ всё ещё остаётся «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,6 млрд рублей). В российском прокате фантастический боевик собрал 3,5 млрд рублей, а по СНГ — 128,8 млн рублей.