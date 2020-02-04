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Максим Матвеев превратится в психолога-провокатора

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Новости кино >>
4 февраля 2020
10 февраля в 21.30 на Первом канале состоится премьера 16-серийной драмы Дмитрия Тюрина «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. В сериале также заняты Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Марк Юсеф, Данила Дунаев и другие актёры, уточняет пресс-служба канала.

Максим Матвеев превратится в психолога-провокатора
фото: пресс-служба Первого канала

Зрителям поведают историю Артёма Стрелецкого – психолога, профессионального провокатора, практикующего «шоковый» метод психотерапии. Большинство психологов «нянчатся» с клиентами, по полгода выслушивают жалобы на жизнь, сочувствуют – и получают кругленькие суммы за курс сеансов. Артём провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеётся над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится очень быстро – буквально за один-два сеанса. Практика Артёма процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки. Выйдя на свободу после четырёхлетнего заключения по делу о доведении до самоубийства, Артём твёрдо намеревается всё исправить – доказать свою невиновность и вернуть любимую жену Дашу.

Триггер – это определённый посыл, который побуждает клиента на психологическом уровне совершить требуемое действие. С английского переводится как «спусковой крючок». Триггеры воздействуют на инстинкты человека, такие как жадность и страх…

Максим Матвеев превратится в психолога-провокатора
фото: пресс-служба Первого канала

По словам генерального продюсера компании «Среда» Александра Цекало, «про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного ещё не было. Наш герой живёт на грани – спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта как "Триггер" было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарёва ушло более полутора лет».

«Главный герой с абсолютно нетрадиционным подходом к психотерапии действует вопреки всем правилам, и его метод работает. В "Триггере" мы постарались посмотреть на актуальные проблемы людей с точки зрения реальной психологии – это то, что выделяет проект среди других – смелость визуальных решений и неожиданные решения совершенно разных ситуаций пациентов Артёма», – рассказала Александра Ремизова.

Максим Матвеев превратится в психолога-провокатора
фото: пресс-служба Первого канала

Максим Матвеев, Виктория Маслова и Александр Цекало представляли проект на кинорынке в Каннах в 2018-м, где права на собственную адаптацию сразу же купили представители кинобизнеса из США и Японии.

«Да, персонаж сложный – но это нормально для человека, который пытается изменить мир. Он делает это хорошо, но испытывает трудности в том, чтобы изменить свою собственную жизнь. Люди вообще часто думают, что психолог – это некий ум, который знает, как жить, что делать всегда, а на самом деле это не так – все мы люди, у каждого из нас есть слабости и свои причины для поступков. С помощью чего провоцирует Артём клиентов? Иногда это прессинг, унижение, оскорбления, вываливание правды, и я считаю, что мой Артём прав во всём, что делает. Иногда человеку нужно быть прямолинейным и говорить правду, пусть даже и жестокую», – поведал о своём персонаже Максим Матвеев.

Максим Матвеев превратится в психолога-провокатора
фото: пресс-служба Первого канала

«На самом деле, это вполне в традициях русской литературы и персонажей Достоевского – они никогда не были однозначными: убийца, мучаемый муками совести и готовый на самопожертвование, вор, но святой и т.д., – отмечает режиссёр Дмитрий Тюрин. – Человек – неоднозначное существо и отделять чёрное от белого не стоит. Наш герой, кстати, тоже человек травмированный, у него есть своя детская травма, которую он пытается преодолевать. Его взаимоотношения с отцом, его соперничество с отцом за мать – эта их внутренняя коллизия, из-за которой он, возможно, и пришёл в психологию, чтобы подсознательно попытаться эту ситуацию исправить. Эта детская обида до сих пор в нём живёт, она диктует ему и отношения с отцом и отношения с миром. Он интроверт, не очень доверяет людям, миру, этакий "человек в футляре"».

Кстати, провокативная психология – это не художественный вымысел авторов сериала, а реальный метод, используемый в психологии. Идея для сериала появилась именно благодаря знакомству продюсера Александры Ремизовой с психологом Сергеем Насибяном – адептом провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности.

Дмитрий Тюрин
фото: пресс-служба Первого канала

«Есть такой психолог в Москве, который использует метод провокативной психотерапии. Этот метод – очень современный тренд в психологии, очень новаторский, и он, на самом деле, очень кинематографичный. Сам процесс работы психолога с клиентом – информационно-творческий: изобретение ситуаций, придумывание таких острых ситуаций, попадая в которые, пациент мог бы проработать ту психологическую травму, которая у него существует», – говорит Тюрин.

«Когда мы познакомились с Максимом Матвеевым, согласно традициям русского театра, он очень хотел узнать меня. И в одном из разговоров он задал мне вопрос: "Как ты узнаёшь людей?". Я ему показал, как "прочитать" человека, узнать, что он от тебя скрывает. Каждый психолог хорош тем, что способен слышать, что человек не говорит. И вернуть ему это для того, чтобы это стало элементом трансформации личности, – рассказывает психолог Сергей Насибян. – Вы поймите, когда со мной встречаются люди при каких-то обстоятельствах, они обычно подходят и спрашивают: "Знаешь, у моей сестры/подруги вот такая проблема…". Дальше я начинаю рассказывать как бы о сестре, но при этом вдруг человек понимает, что я давно говорю о нём, и понимает, что это стало полезно ему. В социальных контактах я этого не делаю никогда, но поскольку съёмочной группе было важно увидеть, как я думаю, мне приходилось быть достаточно открытым в этом контексте».
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