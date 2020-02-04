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Жан-Жак Анно расскажет про первую женщину-режиссёра Алис Ги-Блаше

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Новости кино >>
4 февраля 2020
Жан-Жак Анно снимет для Wild Bunch TV биографический сериал про первую женщину-режиссёра Алис Ги-Блаше, уверяет Deadline.

Алис Ги-Блаше
фото: nj.com

В основу проекта ляжет роман Эммануэль Гом «Алис Ги». По словам Анно, «это история о бурной жизни необыкновенной молодой женщины, столь быстро прославленной и столь быстро забытой, которая оказалась первой в мире женщиной-режиссёром... После знакомства с этим пионером, столь важным для эволюции нашего общества, я хочу вывести её из забвения, в которое она попала. Рассказ этой истории также является для меня прекрасным способом воздать должное моему ремеслу».

Француженка Алис Ги, родившаяся 1 июля 1873 года недалеко от Парижа, является одним из первых режиссёров в истории кинематографа и считается автором первого фантастического фильма-феерии. После окончания курсов стенографии она работала секретарём французского кинопромышленника Леона Гомона. В 1896-м предложила себя в качестве режиссёра постановочных фильмов компании Gaumont, на базе которой ранее снимались только хронико-документальные картины. На протяжении десяти лет начиная с 1897-го является руководителем производства и ведущим режиссёром подавляющего большинства повествовательных картин фирмы. В этот период она экспериментировала с техникой съёмки, синхронизацией звука и изображения, цветом, монтажом. В 1910-м, после того как переехала в США со своим мужем, основала собственную кинокомпанию, на которой создала целый ряд фильмов в качестве сценариста и режиссёра. После окончания Первой мировой войны компания обанкротилась, и она вернулась во Францию, где не смогла найти работу в кинематографе, а её вклад в его развитие стал забываться. Признание её заслуг произошло лишь в 1950-е, после чего ей были посвящены целый ряд книг и документальных фильмов. Режиссёра не стало 24 марта 1968-го. Ей было 94 года.
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Жан-Жак Анно

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Алис Ги-Блаше
Алис Ги-Блаше
Жан-Жак Анно
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