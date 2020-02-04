Сергей Бурунов, Юлия Пересильд и Пётр Фадеев проведут трансляцию «Оскара»

Сергей Бурунов, Юлия Пересильд и Пётр Фадеев станут ведущими эксклюзивной трансляции 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которую в России проведёт Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
По словам Сергея Бурунова, «каждый год киносообщество и зрители замирают в ожидании того, кому улыбнётся Киноакадемия. В этом году вы можете узнать, кто станет обладателями заветных статуэток, в режиме реального времени – трансляция церемонии вручения премии "Оскар" будет идти эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. В этом году есть за кого поболеть».
«В этом году "Оскар" вручают уже в 92-й раз, а список знаковых картин обширен как никогда, – комментирует Юлия Пересильд. – И для меня большая честь стать ведущей "Оскара" в России. Эксклюзивная трансляция церемонии вручения премии "Оскар" начнётся на Okko в ночь с 9 на 10 февраля в 2:30. Смотрите прямой эфир на oscars.okko.tv».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Посмотреть прямую трансляцию можно на платформе oscars.okko.tv и на витрине Smart TV. Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko до марта. Все подписчики сервиса смогут посмотреть трансляцию бесплатно. Кроме того, в феврале в сервисе появится 90-минутная версия, специально подготовленная Американской киноакадемией.
«Зрительский интерес к церемонии колоссален, и мы уверены, что профессионализм, глубокое понимание киноиндустрии и чувство юмора Петра Фадеева, Юлии Пересильд и Сергея Бурунова сделают эксклюзивную трансляцию церемонии вручения наград премии "Оскар" в Okko незабываемой», – считает управляющий директор видеоэкосистемы Okko Яна Бардинцева.