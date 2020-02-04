Кристоф Ган вернётся в «Сайлент Хилл»

Создатель «Сайлент Хилла
» Кристоф Ган
подумывает о возвращении к культовой игровой хоррор-серии. Об этом режиссёр рассказал в интервью французскому сайту Allocine
.
По словам Гана, у него «в работе два фильма с продюсером Виктором Хадида. Сейчас я занят адаптацией видеоигры Project Zero, события которой развернутся в Японии. Мне очень не хочется отказываться от атмосферы заброшенного японского дома, которая так цепляет в игре. А ещё мы делаем новый "Сайлент Хилл". Проект обязательно будет пропитан атмосферой маленького американского городка, пришедшего в упадок из-за пуритан. Мне кажется, пришло время снять новый фильм на эту тему».
Режиссёр поставил «Сайлент Хилл», ставший одной из лучших киноадаптаций видеоигр, в 2006 году. Через шесть лет вышло продолжение
, но уже без участия Гана, и это отразилось как на качестве сиквела, так и на зрительском интересе.
Вселенная Silent Hill
насчитывает восемь игр основной серии и шесть дополнительных. Последняя часть вышла в 2012 году. В настоящий момент поговаривают о двух сиквелах, но официальной информации пока нет. Что касается Project Zero (она же Fatal Frame
), то данная серия, повествующая о противостоянии призракам при помощи фотоаппарата, включает девять игр, последняя из которых поступила в продажу в 2015-м.