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Татьяна Бабенкова и Анфиса Черных питают «Большие надежды» на жизнь в городе

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Новости кино >>
4 февраля 2020
10 февраля на «России-1» в рубрике «Русская серия» в 21.00 начнётся показ многосерийной мелодрамы Юлии Красновой «Большие надежды», сообщает пресс-служба канала.

Татьяна Бабенкова и Анфиса Черных питают «Большие надежды» на жизнь в городе

В сериале играют Татьяна Бабенкова, Анфиса Черных, Елена Яковлева, Евгений Антропов, Леонид Громов, Алексей Демидов, Василий Симонов, Ян Цапник, Кирилл Жандаров, Даниил Белых, Артём Осипов, Кирилл Сафонов, Олег Гаас, Евгений Сахаров и другие актёры.

Зрителей ожидает история любви и невосполнимых потерь на фоне жизни страны последних тридцати лет. Юные Эра и Зина, окрылённые большими надеждами, наперекор советам родителей, отправляются в город за своей мечтой. Они многое пройдут рука об руку, смогут по-настоящему подружиться, похоронят наивность и иллюзии, переживут взлёты и падения. Поймут, что главное в жизни – сохранить любовь и веру в людей и надежду на лучшее – несмотря ни на что.
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Татьяна Бабенкова и Анфиса Черных питают «Большие надежды» на жизнь в городе фотографии
Татьяна Бабенкова и Анфиса Черных питают «Большие надежды» на жизнь в городе фотографии
Татьяна Бабенкова и Анфиса Черных питают «Большие надежды» на жизнь в городе фотографии
Татьяна Бабенкова и Анфиса Черных питают «Большие надежды» на жизнь в городе фотографии
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