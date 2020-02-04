Татьяна Бабенкова и Анфиса Черных питают «Большие надежды» на жизнь в городе

10 февраля на «России-1» в рубрике «Русская серия» в 21.00 начнётся показ многосерийной мелодрамы Юлии Красновой
«Большие надежды
», сообщает пресс-служба канала.
В сериале играют Татьяна Бабенкова
, Анфиса Черных
, Елена Яковлева
, Евгений Антропов
, Леонид Громов
, Алексей Демидов
, Василий Симонов
, Ян Цапник
, Кирилл Жандаров
, Даниил Белых
, Артём Осипов
, Кирилл Сафонов
, Олег Гаас
, Евгений Сахаров
и другие актёры.
Зрителей ожидает история любви и невосполнимых потерь на фоне жизни страны последних тридцати лет. Юные Эра и Зина, окрылённые большими надеждами, наперекор советам родителей, отправляются в город за своей мечтой. Они многое пройдут рука об руку, смогут по-настоящему подружиться, похоронят наивность и иллюзии, переживут взлёты и падения. Поймут, что главное в жизни – сохранить любовь и веру в людей и надежду на лучшее – несмотря ни на что.