Люси Бойнтон станет рок-звездой Марианной Фейтфулл

Звезда «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон
перевоплотится в британскую рок-певицу Марианну Фейтфулл
. Как сообщает Deadline
, режиссером байопика станет Иэн Бонот
, номинированный на премию BAFTA
за документальный фильм «МакКуин»
.
Певица и автор песен Марианна Фейтфулл записала 21 альбом, в числе которых широко известный Broken English (1979) и недавно выпущенный Negative Capability (2018). В юности она познакомилась с менеджером The Rolling Stones
, и Мик Джаггер
с Китом Ричардсом
сочинили для Фейтфулл песню As tears go by, ставшую хитом. Британская певица также снялась более чем в 20 картинах. В их числе фильмы «Мотоциклистка»
, «Париж, я люблю тебя»
, «Влюбленные»
и другие. В байопике Бонота будет показано становление карьеры Фейтфулл. Создатели также расскажут о ее наркозависимости и последующем выздоровлении.
«Марианна – необыкновенная женщина. Она восстала против музыкальной индустрии, в которой доминирующую позицию всегда занимали мужчины. Кроме женского вопроса, в фильме будет затронуты проблемы, с которыми столкнулась Фейтфулл, стремясь стать художницей и получить признание»
, – отметил режиссер байопика Иэн Бонот.
Люси Бойнтон также выступит как продюсер байопика вместе с Джулианом Бердом
, Эби Гэдсби
, Франсуа Раваром
и другими. Сама Фейтфулл назвала их «командой мечты»
.
Сейчас кастинг-директор Сара Кроу
(«История Дэвида Копперфилда»
) ищет актера на роль Мика Джаггера. Дата релиза картины пока не сообщается.