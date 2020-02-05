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Люси Бойнтон станет рок-звездой Марианной Фейтфулл

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5 февраля 2020
Звезда «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон перевоплотится в британскую рок-певицу Марианну Фейтфулл. Как сообщает Deadline, режиссером байопика станет Иэн Бонот, номинированный на премию BAFTA за документальный фильм «МакКуин».

Люси Бойнтон станет рок-звездой Марианной Фейтфулл
фото: musicscore.ms

Певица и автор песен Марианна Фейтфулл записала 21 альбом, в числе которых широко известный Broken English (1979) и недавно выпущенный Negative Capability (2018). В юности она познакомилась с менеджером The Rolling Stones, и Мик Джаггер с Китом Ричардсом сочинили для Фейтфулл песню As tears go by, ставшую хитом. Британская певица также снялась более чем в 20 картинах. В их числе фильмы «Мотоциклистка», «Париж, я люблю тебя», «Влюбленные» и другие. В байопике Бонота будет показано становление карьеры Фейтфулл. Создатели также расскажут о ее наркозависимости и последующем выздоровлении.

«Марианна – необыкновенная женщина. Она восстала против музыкальной индустрии, в которой доминирующую позицию всегда занимали мужчины. Кроме женского вопроса, в фильме будет затронуты проблемы, с которыми столкнулась Фейтфулл, стремясь стать художницей и получить признание», – отметил режиссер байопика Иэн Бонот.

Люси Бойнтон также выступит как продюсер байопика вместе с Джулианом Бердом, Эби Гэдсби, Франсуа Раваром и другими. Сама Фейтфулл назвала их «командой мечты».

Сейчас кастинг-директор Сара Кроу («История Дэвида Копперфилда») ищет актера на роль Мика Джаггера. Дата релиза картины пока не сообщается.
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Люси БойнтонМэрианн Фэйтфулл
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Богемская рапсодияМакКуин

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