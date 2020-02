Люси Бойнтон станет рок-звездой Марианной Фейтфулл

Звезда «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон перевоплотится в британскую рок-певицу Марианну Фейтфулл . Как сообщает Deadline , режиссером байопика станет, номинированный на премию BAFTA за документальный фильм «МакКуин» Певица и автор песен Марианна Фейтфулл записала 21 альбом, в числе которых широко известный Broken English (1979) и недавно выпущенный Negative Capability (2018). В юности она познакомилась с менеджером, и Мик Джаггер Китом Ричардсом сочинили для Фейтфулл песню As tears go by, ставшую хитом. Британская певица также снялась более чем в 20 картинах. В их числе фильмы «Мотоциклистка» «Влюбленные» и другие. В байопике Бонота будет показано становление карьеры Фейтфулл. Создатели также расскажут о ее наркозависимости и последующем выздоровлении., – отметил режиссер байопика Иэн Бонот.Люси Бойнтон также выступит как продюсер байопика вместе си другими. Сама Фейтфулл назвала ихСейчас кастинг-директор «История Дэвида Копперфилда» ) ищет актера на роль Мика Джаггера. Дата релиза картины пока не сообщается.