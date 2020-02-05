Эль Фаннинг взойдет на российский престол

В сети появился трейлер сериала американского стриминг-сервиса Hulu «Великая»
о юности императрицы Екатерины II.
Действие сериала охватит Россию XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, и прошла путь от «Екатерины Ничто» до Екатерины Великой, одной из самых влиятельных правительниц Российской Империи. В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины II, сериал Hulu избрал для себя комедийный жанр и «антиисторическое» повествование.
Роль Екатерины в сериале сыграла Эль Фаннинг
, а образ ее мужа Петра III воплотил Николас Холт
. Других персонажей сыграли Фиби Фокс
, Адам Годли
, Гвилим Ли
, Чарити Уэйкфилд
, Дуглас Ходж
и Саша Дхаван
. Создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию «Оскар» за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса
«Фаворитка
» Тони МакНамара
.
Одновременно со всем миром «Великая»
будет доступна в России 16 мая
эксклюзивно на more.tv.