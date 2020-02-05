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Эль Фаннинг взойдет на российский престол

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Новости кино >>
5 февраля 2020
В сети появился трейлер сериала американского стриминг-сервиса Hulu «Великая» о юности императрицы Екатерины II.


Действие сериала охватит Россию XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, и прошла путь от «Екатерины Ничто» до Екатерины Великой, одной из самых влиятельных правительниц Российской Империи. В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины II, сериал Hulu избрал для себя комедийный жанр и «антиисторическое» повествование.

Эль Фаннинг взойдет на российский престол

Роль Екатерины в сериале сыграла Эль Фаннинг, а образ ее мужа Петра III воплотил Николас Холт. Других персонажей сыграли Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван. Создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию «Оскар» за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» Тони МакНамара.

Одновременно со всем миром «Великая» будет доступна в России 16 мая эксклюзивно на more.tv.
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