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«Текст» Клима Шипенко станет сериалом

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5 февраля 2020
Фильм «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского выйдет в формате мини-сериала из пяти эпизодов. Премьера всех серий состоится в один день эксклюзивно на START, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Текст» Клима Шипенко станет сериалом
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Идея появилась у меня на съемках фильма, и я предложил продюсеру Эдуарду Илояну: давай сделаем из этого материала два формата – и фильм, и сериал. Мы будем монтировать все совершенно по-другому. Многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе. Это осознанное решение», – рассказывает режиссер Клим Шипенко.

Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Полнометражная экранизация «Текста» получила четыре премии «Золотой орел», в том числе в категории «Лучший игровой фильм». Лента собрала в прокате около 400 млн рублей.

«Текст» – история о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране.
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