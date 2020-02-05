«Текст» Клима Шипенко станет сериалом

«Идея появилась у меня на съемках фильма, и я предложил продюсеру Эдуарду Илояну: давай сделаем из этого материала два формата – и фильм, и сериал. Мы будем монтировать все совершенно по-другому. Многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе. Это осознанное решение», – рассказывает режиссер Клим Шипенко.
Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Полнометражная экранизация «Текста» получила четыре премии «Золотой орел», в том числе в категории «Лучший игровой фильм». Лента собрала в прокате около 400 млн рублей.
«Текст» – история о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране.