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Вуди Харрельсон поработает с режиссером «Квадрата»

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Новости кино >>
5 февраля 2020
Голливудский актер Вуди Харрельсон снимется в новом фильме Рубена Эстлунда «Треугольник печали» (Triangle of Sadness), сообщает THR. Шведский режиссер, получивший «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Квадрат», представит сатиру на мир модников и богачей.

Вуди Харрельсон поработает с режиссером «Квадрата»
фото: Esquire.com

В новой ленте Эстлунда Чарлби Дин Крик («Интервью с Богом») и Харрис Дикинсон («Малефисента: Владычица тьмы», «Матиас и Максим») сыграют пару моделей, приглашенную в путешествие на круизной яхте. Однако роскошное судно вскоре терпит крушение, и молодые люди оказываются на необитаемом острове с кучкой миллиардеров и уборщицей – единственным человеком, который умеет ловить рыбу.

Пока неизвестно, какая роль достанется Харрельсону. В фильме также примут участие Хенрик Дорсин, Златко Бурич, Ирис Бербен и Санни Меллес. Съемки картины начнутся 19 февраля в шведских городах Гётеборг и Тролльхеттан, а затем продолжатся на Адриатическом море и в Греции. Релиз ожидается в 2021-м году.

«Треугольник печали» – первый англоязычный фильм Остлунда и его шестая работа после картин «Гитара-монголоид», «Добровольно-принудительно», «Плэй», «Квадрат» и «Форс-мажор».
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