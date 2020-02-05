Вуди Харрельсон поработает с режиссером «Квадрата»

Голливудский актер Вуди Харрельсон
снимется в новом фильме Рубена Эстлунда «Треугольник печали»
(Triangle of Sadness), сообщает THR
. Шведский режиссер, получивший «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Квадрат»
, представит сатиру на мир модников и богачей.
В новой ленте Эстлунда Чарлби Дин Крик
(«Интервью с Богом»
) и Харрис Дикинсон
(«Малефисента: Владычица тьмы»
, «Матиас и Максим»
) сыграют пару моделей, приглашенную в путешествие на круизной яхте. Однако роскошное судно вскоре терпит крушение, и молодые люди оказываются на необитаемом острове с кучкой миллиардеров и уборщицей – единственным человеком, который умеет ловить рыбу.
Пока неизвестно, какая роль достанется Харрельсону. В фильме также примут участие Хенрик Дорсин
, Златко Бурич
, Ирис Бербен
и Санни Меллес
. Съемки картины начнутся 19 февраля в шведских городах Гётеборг и Тролльхеттан, а затем продолжатся на Адриатическом море и в Греции. Релиз ожидается в 2021-м году.
«Треугольник печали» – первый англоязычный фильм Остлунда и его шестая работа после картин «Гитара-монголоид»
, «Добровольно-принудительно»
, «Плэй»
, «Квадрат» и «Форс-мажор»
.