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Сергей Жигунов объявил программу фестиваля «Утро Родины»

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Новости кино >>
5 февраля 2020
Президент фестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» Сергей Жигунов объявил программу смотра, который пройдет с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске.

Сергей Жигунов объявил программу фестиваля «Утро Родины»
фото: пресс-служба фестиваля «Утро Родины»

В конкурс этого года вошло 11 сериалов. Это «Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Мылодрама», «Победители», «Содержанки», «Толя-робот», «Учителя», «Шторм» и «Эпидемия».

Председателем жюри конкурса «Утро Родины» стал кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Для зрителей и гостей фестиваля организаторы подготовили насыщенную внеконкурсную программу. В дни проведения фестиваля состоятся предпремьерные показы фильмов, причем в этом году зрителями смогут стать не только жители Южно-Сахалинска, но и других городов Сахалинской области.

Гости фестиваля, известные режиссеры и актеры, станут участниками программы «Имена», в рамках которой представят свои лучшие фильмы и встретятся со зрителями. Также продолжится реализация проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска».
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Сергей Жигунов объявил программу фестиваля «Утро Родины» фотографии
Сергей Жигунов объявил программу фестиваля «Утро Родины» фотографии
Сергей Жигунов объявил программу фестиваля «Утро Родины» фотографии
Сергей Жигунов объявил программу фестиваля «Утро Родины» фотографии
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