Сергей Жигунов объявил программу фестиваля «Утро Родины»

Председателем жюри конкурса «Утро Родины» стал кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Для зрителей и гостей фестиваля организаторы подготовили насыщенную внеконкурсную программу. В дни проведения фестиваля состоятся предпремьерные показы фильмов, причем в этом году зрителями смогут стать не только жители Южно-Сахалинска, но и других городов Сахалинской области.
Гости фестиваля, известные режиссеры и актеры, станут участниками программы «Имена», в рамках которой представят свои лучшие фильмы и встретятся со зрителями. Также продолжится реализация проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска».