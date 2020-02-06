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Стартовали съемки дебютного фильма Марии Афанасьевой «Прикосновение»

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Новости кино >>
6 февраля 2020
В Санкт-Петербурге проходят съемки дебютного фильма Марии Афанасьевой «Прикосновение», продюсером которого выступил Андрей Сигле, сообщает пресс-служба киностудии Proline Film.

Стартовали съемки дебютного фильма Марии Афанасьевой «Прикосновение»
фото: Пресс-служба киностудии Proline Film

Героиня «Прикосновения» считает себя верующей и старается жить по заповедям. Но нежданная встреча оборачивается для неё любовью к женатому мужчине, причём её чувство не остаётся без ответа. Однако мужчина принадлежит к той культуре, где наличие любовницы не возбраняется и даже поощряется, при этом крайне отрицательно воспринимается развод. Героине предстоит суровый выбор между своей верой и любимым.

«Это биографическая картина. Мне показалось, что очень важно делиться не только мужскими историями, где какие-то победы, свершения, войны или, наоборот, строительство мира, а очень важно чтобы вдруг зазвучал какой-то такой тихий женский голос и рассказал тихую женскую историю», – рассказала Мария Афанасьева о замысле своего фильма.

Работая над этим проектом, актеры Марианна Лучинина и Давид Очхикидзе впервые исполнили главные роли в большом кино. Режиссеру было важно, чтобы их «лица были свежими и сегодняшними и не волокли за собой штампы СМИ». В картине также задействованы Анна Геллер, Сергей Шоколов, Екатерина Унтилова, Алексей Торковер, Мария Одегова, Алексей Штукин и другие.

Съемки будут проходить в Петербурге и его окрестностях, где подобраны соответствующие натурные и интерьерные локации. В фильме практически не будет сцен, снятых в павильоне. Релиз планируется в 2021-м году.

В 2019 году сценарий Афанасьевой для «Прикосновения» вошел в шорт-лист финалистов конкурса сценариев журнала «Искусство кино». Генеральным продюсером проекта выступил композитор и основатель киностудии Proline Film Андрей Сигле. На его счету работы с такими российскими режиссерами как Константин Лопушанский, Александр Сокуров и Ирина Евтеева. Картину также поддержало Министерство культуры.
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