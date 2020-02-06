Стартовали съемки дебютного фильма Марии Афанасьевой «Прикосновение»

Героиня «Прикосновения» считает себя верующей и старается жить по заповедям. Но нежданная встреча оборачивается для неё любовью к женатому мужчине, причём её чувство не остаётся без ответа. Однако мужчина принадлежит к той культуре, где наличие любовницы не возбраняется и даже поощряется, при этом крайне отрицательно воспринимается развод. Героине предстоит суровый выбор между своей верой и любимым.
«Это биографическая картина. Мне показалось, что очень важно делиться не только мужскими историями, где какие-то победы, свершения, войны или, наоборот, строительство мира, а очень важно чтобы вдруг зазвучал какой-то такой тихий женский голос и рассказал тихую женскую историю», – рассказала Мария Афанасьева о замысле своего фильма.
Съемки будут проходить в Петербурге и его окрестностях, где подобраны соответствующие натурные и интерьерные локации. В фильме практически не будет сцен, снятых в павильоне. Релиз планируется в 2021-м году.