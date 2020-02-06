Не стало актера «золотой эры» Голливуда Кирка Дугласа

6 февраля
в возрасте 103-х лет умер голливудский актер, легенда «золотой эры» кинематографа Кирк Дуглас
. Об этом сообщил его сын, известный актер Майкл Дуглас
в своем Instagram-аккаунте
.
«Кирк прожил долгую жизнь и оставил наследие в кинематографе для будущих поколений. Он также останется в истории известным филантропом, который работал на благо общественности»
, – написал актер.
Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в США, куда эмигрировали его родители из Белоруссии. Настоящее имя актера – Иссур Демский. Одно время Иссур работал профессиональным борцом, а во время Второй мировой войны служил на флоте. Затем он окончил Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. До прихода в киноиндустрию Дуглас сменил много профессий.
Сначала актер дебютировал в театре и выступал на Бродвее. На его счету более 80-ти ролей в кино. Среди них работы в фильмах «Улисс»
, «Спартак»
, «Жажда жизни»
, «Тропы славы»
, «Сделка»
. Свои силы Дуглас попробовал и в режиссуре. Его картины «Бездельник»
и «Отряд»
, где он исполнил главные роли, имели успех в прокате. В 1980-е актер практически перестал сниматься и занялся политической и благотворительной деятельностью.