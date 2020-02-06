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Не стало актера «золотой эры» Голливуда Кирка Дугласа

6 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
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6 февраля 2020
6 февраля в возрасте 103-х лет умер голливудский актер, легенда «золотой эры» кинематографа Кирк Дуглас. Об этом сообщил его сын, известный актер Майкл Дуглас в своем Instagram-аккаунте.


«Кирк прожил долгую жизнь и оставил наследие в кинематографе для будущих поколений. Он также останется в истории известным филантропом, который работал на благо общественности», – написал актер.

Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в США, куда эмигрировали его родители из Белоруссии. Настоящее имя актера – Иссур Демский. Одно время Иссур работал профессиональным борцом, а во время Второй мировой войны служил на флоте. Затем он окончил Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. До прихода в киноиндустрию Дуглас сменил много профессий.

Сначала актер дебютировал в театре и выступал на Бродвее. На его счету более 80-ти ролей в кино. Среди них работы в фильмах «Улисс», «Спартак», «Жажда жизни», «Тропы славы», «Сделка». Свои силы Дуглас попробовал и в режиссуре. Его картины «Бездельник» и «Отряд», где он исполнил главные роли, имели успех в прокате. В 1980-е актер практически перестал сниматься и занялся политической и благотворительной деятельностью.
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