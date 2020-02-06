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Малыш Грю делает первые шаги в качестве злодея

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Новости кино >>
6 февраля 2020
В сети появился первый дублированный трейлер мультфильма студии Illumination «Миньоны: Грювитация» — пятой части франшизы о суперзлодеях и их забавных желтых прихвостнях.


В финале предыдущей части желтоголовые озорники нашли себе нового «самого гадкого» хозяина — будущего суперзлодея Грю. Пока он всего лишь ребенок, мечтающий о завоевании мира и других злодействах. Первой его целью на пути к всемирному господству становится организация «Злобная шестерка», которая как раз набирает новых членов в свои ряды. Однако признанные негодяи не воспринимают мальчика всерьез и высмеивают его. Тогда Грю похищает у них ценный артефакт и становится мишенью для самых опасных преступников на Земле.

Малыш Грю делает первые шаги в качестве злодея

Режиссерами ленты выступили Кайл Балда («Миньоны») и Брэд Эблсон. Роль Горю вновь озвучил Стив Карелл, а за голоса миньонов отвечает Пьер Коффен.

В российский прокат анимационная лента «Миньоны: Грювитация» выйдет 2 июля 2020 года.
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Малыш Грю делает первые шаги в качестве злодея фотографии
Малыш Грю делает первые шаги в качестве злодея фотографии
Малыш Грю делает первые шаги в качестве злодея фотографии
Малыш Грю делает первые шаги в качестве злодея фотографии
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