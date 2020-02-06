Малыш Грю делает первые шаги в качестве злодея

В сети появился первый дублированный трейлер мультфильма студии Illumination «Миньоны: Грювитация
» — пятой части франшизы о суперзлодеях и их забавных желтых прихвостнях.
В финале предыдущей части
желтоголовые озорники нашли себе нового «самого гадкого» хозяина — будущего суперзлодея Грю. Пока он всего лишь ребенок, мечтающий о завоевании мира и других злодействах. Первой его целью на пути к всемирному господству становится организация «Злобная шестерка», которая как раз набирает новых членов в свои ряды. Однако признанные негодяи не воспринимают мальчика всерьез и высмеивают его. Тогда Грю похищает у них ценный артефакт и становится мишенью для самых опасных преступников на Земле.
Режиссерами ленты выступили Кайл Балда
(«Миньоны»
) и Брэд Эблсон
. Роль Горю вновь озвучил Стив Карелл
, а за голоса миньонов отвечает Пьер Коффен
.
В российский прокат анимационная лента «Миньоны: Грювитация
» выйдет 2 июля 2020
года.