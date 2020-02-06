Ольга Лерман сыграет лучшую лыжницу XX века Елену Вяльбе

В Москве стартовали съемки байопика «Белый снег»
об известной лыжнице Елене Вяльбе
, роль которой исполнит Ольга Лерман
, сообщает пресс-служба фильма.
Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. «Удар с Востока»
– так прозвали маленькую симпатичную девушку из Магадана западные СМИ. С детства ей приходилось идти наперекор обстоятельствам, делать непростые выборы и в итоге всегда побеждать. Елена Вяльбе вошла в Книгу рекордов Гиннеса как лучшая лыжница XX века.
В байопике сыграют Владимир Гостюхин
, Надежда Маркина
, Анна Уколова
, Александр Устюгов
, Дарья Екамасова
, Анна Котова
, Вадим Андреев
, Дмитрий Поднозов
, Александр Горбатов
, Полина Чернышева
и другие.
Режиссером спортивной драмы стал Николай Хомерики
, ранее работавший над лентами «Сказка про темноту»
, «Селфи»
и «Ледокол»
. Он также написал сценарий «Белого снега» вместе с Андреем Курейчиком
(«Движение вверх»
, «Ёлки»
), Тимуром Хваном
, Маратом Кимом
, Александром
и Татьяной Гурьяновыми
. Компьютерной графикой для фильма займется Илья Торопов
(«Брестская крепость»
, «Легенда №17»
. За музыкальную часть отвечает Игорь Вдовин
(«Дуэлянт»
, «Селфи»
). Для большего погружения в эпоху в картине будут использованы культовые песни популярных артистов того времени.
Съемки пройдут в Москве, Магадане, Мурманской областии, а также в Эстонии и Норвегии и продлятся до 24 апреля 2020 года. Для динамики и зрелищности лыжные гонки будут сняты суперинновационными устройствами, часть из которых была специально разработана для фильма. Это системы стабилизации и способы крепления камер на лыжниках, специальные сани, радиоуправляемые юниты и дроны. Релиз запланирован на 2021 год.