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Ольга Лерман сыграет лучшую лыжницу XX века Елену Вяльбе

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6 февраля 2020
В Москве стартовали съемки байопика «Белый снег» об известной лыжнице Елене Вяльбе, роль которой исполнит Ольга Лерман, сообщает пресс-служба фильма.

Ольга Лерман сыграет лучшую лыжницу XX века Елену Вяльбе

Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. «Удар с Востока» – так прозвали маленькую симпатичную девушку из Магадана западные СМИ. С детства ей приходилось идти наперекор обстоятельствам, делать непростые выборы и в итоге всегда побеждать. Елена Вяльбе вошла в Книгу рекордов Гиннеса как лучшая лыжница XX века.

В байопике сыграют Владимир Гостюхин, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова, Вадим Андреев, Дмитрий Поднозов, Александр Горбатов, Полина Чернышева и другие.

Режиссером спортивной драмы стал Николай Хомерики, ранее работавший над лентами «Сказка про темноту», «Селфи» и «Ледокол». Он также написал сценарий «Белого снега» вместе с Андреем Курейчиком («Движение вверх», «Ёлки»), Тимуром Хваном, Маратом Кимом, Александром и Татьяной Гурьяновыми. Компьютерной графикой для фильма займется Илья Торопов («Брестская крепость», «Легенда №17». За музыкальную часть отвечает Игорь Вдовин («Дуэлянт», «Селфи»). Для большего погружения в эпоху в картине будут использованы культовые песни популярных артистов того времени.

Съемки пройдут в Москве, Магадане, Мурманской областии, а также в Эстонии и Норвегии и продлятся до 24 апреля 2020 года. Для динамики и зрелищности лыжные гонки будут сняты суперинновационными устройствами, часть из которых была специально разработана для фильма. Это системы стабилизации и способы крепления камер на лыжниках, специальные сани, радиоуправляемые юниты и дроны. Релиз запланирован на 2021 год.
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