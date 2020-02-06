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Поколению Инстаграма расскажут о советских киногероях

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Новости кино >>
6 февраля 2020
Московское издательство «Живет и работает» («ЖиР») выпустило зин «Смотри и иди: джедаи последней империи» – небольшое иллюстрированное печатное издание, посвященное советскому кинематографу, сообщает пресс-служба издательства.

Зин «Смотри и иди: джедаи последней империи»

По задумке создателей формат зина поможет актуализировать отечественное кинонаследие для поколения Инстаграма. Каждый разворот издания представляет одного киногероя. На странице расположена карточка фильма, цитата, короткий авторский текст и рисунки в духе советского киноплаката. В качестве художницы выступила Александра Карпенко, а над текстом работал Денис Крюков.

В издание вошли иллюстрации к 16 фильмам. В их числе «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лионозовой, «Третья ракета» Ричарда Викторова, «Один и без оружия» Владимира Хотиненко, «Ринг» Вилена Новака, «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова и другие.

В планах «Живет и работает» выпуск еще нескольких номеров, посвященных образам советского кино – суперженщинам, негодяем, шкетам.

Слово «зин» произошло от английского «magazine». Полвека назад зины печатались в самиздате. Их делали, например, любители научной фантастики, спорта или музыки. Расцвет выпуска этой бумажной продукции пришелся на 1980-е. Зины были и в СССР. Однако с появлением интернета они утратили свою популярность. Пару лет назад аудитория снова начала интересоваться миниатюрными изданиями. Сейчас выпуск зинов – это область на пересечении современного искусства и полиграфии. Хотя есть и веб-зины, которые можно полистать в интернете.
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фильмы
Свой среди чужих, чужой среди своихСемнадцать мгновений весны

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