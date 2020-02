Генеральным директором «Роскино» назначили Евгению Маркову

фото: пресс-служба «Роскино»

Генеральным директором «Роскино» назначена, занимавшая ранее пост директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент», консультирующей российские госструктуры и ведущих производителей и дистрибуторов кино-, ТВ- и анимационного контента по вопросам международного продвижения. Её кандидатура, выдвинутая советом директоров организации и поддержанная Министерством культуры РФ, утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».говорит Евгения МарковаО том, что Екатерина Мцитуридзе, возглавлявшая организацию с 2011 года, покидает её, стало известно в конце декабря. Совет директоров «Роскино» ожидает от нового руководства системной работы c международным сообществом.По словам члена совета директоров «Роскино» Сергея Сельянова, комментирует генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявила Екатерина Мцитуридзе.Евгения Маркова обладает 15-летним опытом международного продвижения, маркетинга и менеджмента. Она работала в структурах группы Банка России, где отвечала за проекты в области культуры, туризма и социальной сферы, а также в структурах РЖД и Philips. В компании «Экспоконтент» занималась координацией участия крупнейших российских кинопроизводителей под единым национальным брендом на ведущих мировых кинорынках: Marche du film в Каннах (Франция) – под брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра; на American Film Market в Лос-Анджелесе и Международном кинофестивале в Торонто – под брендом Created in Moscow при поддержке Московского экспортного центра. Под её руководством совместно с индустрией и при поддержке Министерства культуры РФ в России в октябре 2019-го был проведён международный форум для иностранных закупщиков контента – Key Buyers Event, собравший более 50 представителей ведущих студий и компаний из США, Китая, стран Европы и Латинской Америки. Она также была членом рабочей группы по созданию в России федеральной системы рибейтов для иностранных кинопродюсеров.