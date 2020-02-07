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Генеральным директором «Роскино» назначили Евгению Маркову

7 февраля
2020 год

Новости кино >>
7 февраля 2020
Генеральным директором «Роскино» назначена Евгения Маркова, занимавшая ранее пост директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент», консультирующей российские госструктуры и ведущих производителей и дистрибуторов кино-, ТВ- и анимационного контента по вопросам международного продвижения. Её кандидатура, выдвинутая советом директоров организации и поддержанная Министерством культуры РФ, утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Евгения Маркова
фото: пресс-служба «Роскино»

«Задача "Роскино" на новом этапе – выстроить профессиональную национальную систему поддержки продаж российского контента за рубежом; сделать страну надёжным партнёром для международного кинопроизводства и выстроить долгосрочные отношения с международными игроками, – говорит Евгения Маркова. – Екатерина Мцитуридзе проделала большую работу на своём посту и обеспечила представленность российского кинематографа в международном поле в непростые для него годы. Сохранить и усилить позиции России на том этапе было крайне важно».

О том, что Екатерина Мцитуридзе, возглавлявшая организацию с 2011 года, покидает её, стало известно в конце декабря. Совет директоров «Роскино» ожидает от нового руководства системной работы c международным сообществом.

Сергей Сельянов
фото: cinemaplex.ru

По словам члена совета директоров «Роскино» Сергея Сельянова, «в российской киноиндустрии и в международном профессиональном сообществе хорошо знают Евгению Маркову и довольны результатами её работы в компании "Экспоконтент". Ей удалось консолидировать участие ключевых игроков отрасли в международных кинорынках, наладить взаимодействие с ключевыми госструктурами, ответственными за поддержку экспорта креативных индустрий. Мы рассчитываем, что её опыт и энтузиазм позволят вывести российскую отрасль на новый уровень».

«Для продвижения российского кино-, ТВ- и анимационного контента сегодня нужны международные менеджеры. Новый курс "Роскино" требует определённого рода корпоративности, бизнес-технологий и западных управленческих практик. Евгения Маркова обладает необходимым опытом проектного менеджмента и маркетинга, она работала в российских и западных структурах – это именно те качества, которые необходимы для перезагрузки продвижения отрасли за рубежом», – комментирует генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Екатерина Мцитуридзе

«Я благодарна Министерству культуры за годы сотрудничества. За девять лет я и моя команда приобрела бесценный опыт, выстроив работу вновь воссозданной структуры, провели ребрендинг "Совэкспортфильма", переименовав его в "Роскино", сделав его узнаваемым в международном формате. Я желаю Евгении Марковой удачи, и всегда рада поддержать советом», – заявила Екатерина Мцитуридзе.

Евгения Маркова обладает 15-летним опытом международного продвижения, маркетинга и менеджмента. Она работала в структурах группы Банка России, где отвечала за проекты в области культуры, туризма и социальной сферы, а также в структурах РЖД и Philips. В компании «Экспоконтент» занималась координацией участия крупнейших российских кинопроизводителей под единым национальным брендом на ведущих мировых кинорынках: Marche du film в Каннах (Франция) – под брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра; на American Film Market в Лос-Анджелесе и Международном кинофестивале в Торонто – под брендом Created in Moscow при поддержке Московского экспортного центра. Под её руководством совместно с индустрией и при поддержке Министерства культуры РФ в России в октябре 2019-го был проведён международный форум для иностранных закупщиков контента – Key Buyers Event, собравший более 50 представителей ведущих студий и компаний из США, Китая, стран Европы и Латинской Америки. Она также была членом рабочей группы по созданию в России федеральной системы рибейтов для иностранных кинопродюсеров.
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