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Москино бесплатно покажет восстановленную «Сказку о царе Салтане»

7 февраля
2020 год

Новости кино >>
7 февраля 2020
К юбилею Ивана Иванова-Вано с 8 по 11 февраля в сети столичных кинотеатров Москино пройдут бесплатные показы восстановленной версии знаменитого мультфильма «Сказка о царе Салтане» и анимационной новогодней «Зимней сказки», сценарий к которой был написан совместно с легендарным драматургом Евгением Шварцом. Вход свободный, в порядке живой очереди, уточняет пресс-служба сети.

Москино бесплатно покажет восстановленную «Сказку о царе Салтане»
фото: кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане»

9 февраля исполняется 120 лет со дня рождения советского режиссёра, художника и сценариста, педагога, одного из основателей отечественной анимации, народного артиста CCCР Ивана Иванова-Вано. Выдающийся мультипликатор поставил рекордное количество полнометражных анимационных фильмов на киностудии «Союзмультфильм», в основном по мотивам авторских или народных сказок. Его ленты «Снегурочка», «Мойдодыр», «Двенадцать месяцев», «Приключения Буратино», «Конёк-Горбунок», «Сказка о царе Салтане» стали классикой отечественного кино и до сих пор популярны у зрителей.

Профессор Иванов-Вано преподавал во ВГИКе почти полвека, среди его студентов известные мультипликаторы Лев Мильчин, Евгений Мигунов, Анатолий Сазонов, Станислав Соколов и другие. Он написал книгу об истории анимации и работе мультипликатора «Рисованный фильм» и книгу воспоминаний «Кадр за кадром». На заре карьеры Иван Петрович также участвовал в создании одного из первых советских фильмов в технике рисованной мультипликации «Каток» и вместе с художником Вадимом Лазурским создал анимированную заставку для «Весёлых ребят» Григория Александрова.

С расписанием и перечнем кинотеатров можно ознакомиться здесь.
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