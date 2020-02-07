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«Ленфильм» возглавит Инесса Юрченко

7 февраля
2020 год

Новости кино >>
7 февраля 2020
Руководство киностудией «Ленфильм» доверят продюсеру и члену Ассоциации Продюсеров кино и телевидения Инессе Юрченко. Её кандидатуру, выдвинутую Министерством культуры РФ, утвердило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Согласно документу, датированному 6 февраля 2020 года, она назначена временно исполняющим обязанности гендиректора, уточняется на сайте студии.

Инесса Юрченко
фото: lenfilm.ru

Ранее пост генерального директора «Ленфильма» занимал Эдуард Пичугин. По словам бывшего главы студии, его «команда начала работу в 2012 году, когда "Ленфильму" было предъявлено пять исков о банкротстве. Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование, была задолженность по трём художественным фильмам. Благодаря решениям руководства страны предприятие удалось вернуть к активной деятельности. Под государственную гарантию на коммерческих условиях был получен кредит банка ВТБ, который позволил обновить оборудование, отремонтировать корпуса и обойтись без продажи активов. В 2018-м "Ленфильму" частично вернули утраченные права и доход от киноколлекции... Было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов».

Инесса Юрченко – руководитель и совладелец ООО «Триикс Медиа», на чьём счету такие сериалы и фильмы, как «Крылья империи», «Ленинград 46», «Литейный, 4», «Невский», «Ржев» и другие.
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