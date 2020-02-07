«Ленфильм» возглавит Инесса Юрченко

Руководство киностудией «Ленфильм» доверят продюсеру и члену Ассоциации Продюсеров кино и телевидения Инессе Юрченко
. Её кандидатуру, выдвинутую Министерством культуры РФ, утвердило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Согласно документу, датированному 6 февраля 2020 года, она назначена временно исполняющим обязанности гендиректора, уточняется на сайте
студии.
Ранее пост генерального директора «Ленфильма» занимал Эдуард Пичугин
. По словам бывшего главы студии, его «команда начала работу в 2012 году, когда "Ленфильму" было предъявлено пять исков о банкротстве. Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование, была задолженность по трём художественным фильмам. Благодаря решениям руководства страны предприятие удалось вернуть к активной деятельности. Под государственную гарантию на коммерческих условиях был получен кредит банка ВТБ, который позволил обновить оборудование, отремонтировать корпуса и обойтись без продажи активов. В 2018-м "Ленфильму" частично вернули утраченные права и доход от киноколлекции... Было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов»
.
Инесса Юрченко – руководитель и совладелец ООО «Триикс Медиа», на чьём счету такие сериалы и фильмы, как «Крылья империи
», «Ленинград 46
», «Литейный, 4
», «Невский
», «Ржев
» и другие.