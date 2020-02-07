Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мэрилин Монро посвятят новый сериал

7 февраля
2020 год

Новости кино >>
7 февраля 2020
Про Мэрилин Монро снимут новый сериал, уверяет Variety.

Мэрилин Монро посвятят новый сериал
фото: ru.m

Зрителям поведают о том, как жила и любила звезда, ставшая главным секс-символом ХХ века, в последние месяцы своей жизни. Разумеется, создатели не обойдут вниманием её связь с мафией, братьями Кеннеди и Питером Лоуфордом, повлиявшими на её гибель в 1962-м.

За производство будущего телешоу, основанного на книге Кита Бадмана «Последние годы Мэрилин Монро», отвечают 101 Studios и Seven Seas Films. Проект одобрен компанией Authentic Brands Group, владеющей брендом Монро. Кто воплотит знаменитую актрису, пока неизвестно.

Мэрилин Монро посвятят новый сериал

По словам исполнительного директора 101 Studios Дэвида Глассера, «было написано множество мемуаров о жизни всеми любимой легенды кино, но ни один не похож на этот. Кит Бадман раскрыл детали, которые никогда раньше не публиковались. Сериал воздаст должное ярчайшей звезде, чья жизнь оборвалась так рано».

«Многие думают, что знают правду о последних месяцах Мэрилин, но это сложная и трагическая история. И единственное, что мы хотим, — рассказать её со всем состраданием и тактом», — говорит сооснователь Seven Seas Films, сценарист и исполнительный продюсер сериала Дэн Сефтон.
версия для печати
Ссылки по теме
Владимир Машков поставил спектакль с Ольгой Красько в образе Мэрилин Монро
Эдриан Броуди сыграет драматурга Артура Миллера в байопике Мэрилин Монро
В Ане де Армас видят новую Мэрилин Монро
персоны
Роберт Ф. КеннедиПитер ЛоуфордМэрилин Монро

фотографии >>
Мэрилин Монро посвятят новый сериал фотографии
Мэрилин Монро посвятят новый сериал фотографии
Мэрилин Монро посвятят новый сериал фотографии
Мэрилин Монро посвятят новый сериал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Кирк Дуглас
5 февраля ушёл из жизни актёр Кирк Дуглас.
Борис Луценко
5 февраля ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Луценко.
Заза Халваши
4 февраля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Заза Халваши.
Дмитрий Бульба
4 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Бульба.

День рождения >>

Павел Бессонов
Клаудиа Бочар
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Михаил Солодко
Сергей Удовик
Юлия Чиплиева
Джейсон Гедрик
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Тина Маджорино
Пит Постлетуэйт
Джеймс Спейдер
Мигель Феррер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Порко Россо
комедия, приключения, фэнтези
Япония, 1992
Мальчик русский
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Офицер и шпион
драма, исторический фильм, триллер, экранизация
Италия, Франция, 2019
Игры с огнём
комедия
США, 2019
Каннингем
биография, музыкальный фильм
Германия, США, Франция, 2019
Правда
драма
Франция, Япония, 2019
Викинг Вик
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Франция, 2019
Мама. Гостья из тьмы
мистика, фильм ужасов
Италия, Великобритания, 2019
Однажды... Тарантино
биография
США, 2019
Счастливое число 5
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация
Италия, Бельгия, Франция, 2019
Тёмные воды
биография, драма, исторический фильм, социальная драма, триллер
США, 2019
Тролль: История с хвостом
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Канада, Норвегия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен