Мэрилин Монро посвятят новый сериал

Про Мэрилин Монро
снимут новый сериал, уверяет Variety
.
Зрителям поведают о том, как жила и любила звезда, ставшая главным секс-символом ХХ века, в последние месяцы своей жизни. Разумеется, создатели не обойдут вниманием её связь с мафией, братьями Кеннеди и Питером Лоуфордом
, повлиявшими на её гибель в 1962-м.
За производство будущего телешоу, основанного на книге Кита Бадмана
«Последние годы Мэрилин Монро
», отвечают 101 Studios и Seven Seas Films. Проект одобрен компанией Authentic Brands Group, владеющей брендом Монро. Кто воплотит знаменитую актрису, пока неизвестно.
По словам исполнительного директора 101 Studios Дэвида Глассера
, «было написано множество мемуаров о жизни всеми любимой легенды кино, но ни один не похож на этот. Кит Бадман раскрыл детали, которые никогда раньше не публиковались. Сериал воздаст должное ярчайшей звезде, чья жизнь оборвалась так рано».
«Многие думают, что знают правду о последних месяцах Мэрилин, но это сложная и трагическая история. И единственное, что мы хотим, — рассказать её со всем состраданием и тактом», —
говорит сооснователь Seven Seas Films, сценарист и исполнительный продюсер сериала Дэн Сефтон
.