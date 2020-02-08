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Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер

8 февраля
2020 год

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8 февраля 2020
Сегодня, 8 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения популярной пинап-модели, голливудской актрисы, продюсера и секс-символа 1940-х Ланы Тёрнер, вдохновившей Мэрилин Монро.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер

Джулия Джин Милдред Фрэнсис Тёрнер родилась 8 февраля 1920 года (по словам актрисы — 1921) в маленьком шахтёрском городке Уоллас, штат Айдахо. Она была единственным ребёнком в семье шахтёра голландского происхождения Джона Вирджила Тёрнера и Милдред Фрэнсис Коуэн, имевшей английские, шотландские и ирландские корни. После гибели отца семья часто переезжала. Одно время девочка жила в приёмной семье, которая подвергала её физическому насилию и использовала в качестве прислуги. В конце концов Лана решила стать танцовщицей в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Когда ей было 16 лет, её пригласили сниматься в кино у Мервина ЛеРоя.

Считается, что впервые будущая звезда появилась на съёмочной площадке в процессе создания фильма «Звезда родилась», приняв участие в массовке. В 1937-м вышло сразу три дебютных картины актрисы — криминальная драма ЛеРоя «Они не забудут», фэнтези-ромком Нормана З. Маклауда «Топпер» и историческая комедия Джеймса Уэйла «Великий Гаррик». Поскольку Джек Л. Уорнер не верил в перспективность начинающей актрисы, то он разрешил Тёрнер покинуть Warner Bros. и перейти к ЛеРою, возглавившему MGM. В результате, она стала одной из главных звёзд студии, сыграв в таких фильмах, как «Две девушки на Бродвее», «Джонни Игер», «Храните порох сухим», «Любовь находит Энди Харди», «Танцующая студентка», «Девушки Зигфилда», «Забегаловка», «Доктор Джекилл и мистер Хайд», «Где-нибудь я найду тебя», «Слегка опасно», «Уик-энд в Уолдорфе», «Почтальон всегда звонит дважды», «Улица Грин Долфин», «Возвращение домой», «Три мушкетёра» и «Злые и красивые».

Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер
фото: кадр из фильма «Почтальон всегда звонит дважды»

В 50-е после ряда неудачных работ актриса вернула себе былую славу, сыграв в экранизации романа Грейс Металиус «Пэйтон Плейс», принёсшей ей номинацию на «Оскар», и мелодраме Дугласа Сирка «Имитация жизни». В 60-е она снялась в драме Джона Стёрджеса «Во власти любви» и картине «Мадам Икс». А в 70-е её можно было увидеть в хоррорах «Преследование» и «Ведьмино зелье». Тёрнер часто появлялась на телевидении, засветилась в таких сериалах, как «Лодка любви» и «Фэлкон Крест». Она также играла в театре, выступила продюсером одной из лент и опубликовала книгу воспоминаний «Лана — леди, легенда, правда». С актёрским ремеслом рассталась в 80-е. Всего на её счету 60 ролей в кино и на телевидении.

Обладательница пяти наград, среди которых звезда на Голливудской аллее славы, призы Каталонского международного кинофестиваля и Сан-Себастьяна, а также награда «Давид ди Донателло». Была замужем восемь раз. Дважды сходилась и расходилась с отцом своей дочери Черил Крэйн — миллиардером Стефаном Крейном. Её избранниками также были джазовый музыкант Арти Шоу, исполнитель роли Тарзана Лекс Баркер и гипнотизёр Рональд Данте. Ланы Тёрнер не стало из-за рака горла 29 июня 1995 года.
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Великий ГаррикВозвращение домойГде-нибудь я найду тебяДевушки ЗигфилдаДоктор Джекилл и мистер ХайдЗабегаловкаЗвезда родиласьЗлые и красивыеИмитация жизниЛюбовь находит Энди ХардиМадам ИксПейтон плейсПочтальон всегда звонит дваждыСлегка опасноТанцующая студенткаТопперТри мушкетёраУик-энд в УолдорфеУлица Грин Долфин

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Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер фотографии
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