Исполнилось 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер

Сегодня, 8 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения популярной пинап-модели, голливудской актрисы, продюсера и секс-символа 1940-х Ланы Тёрнер, вдохновившей Мэрилин Монро.
Джулия Джин Милдред Фрэнсис Тёрнер родилась 8 февраля 1920 года (по словам актрисы — 1921) в маленьком шахтёрском городке Уоллас, штат Айдахо. Она была единственным ребёнком в семье шахтёра голландского происхождения Джона Вирджила Тёрнера и Милдред Фрэнсис Коуэн, имевшей английские, шотландские и ирландские корни. После гибели отца семья часто переезжала. Одно время девочка жила в приёмной семье, которая подвергала её физическому насилию и использовала в качестве прислуги. В конце концов Лана решила стать танцовщицей в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Когда ей было 16 лет, её пригласили сниматься в кино у Мервина ЛеРоя.
фото: кадр из фильма «Почтальон всегда звонит дважды»
В 50-е после ряда неудачных работ актриса вернула себе былую славу, сыграв в экранизации романа Грейс Металиус «Пэйтон Плейс», принёсшей ей номинацию на «Оскар», и мелодраме Дугласа Сирка «Имитация жизни». В 60-е она снялась в драме Джона Стёрджеса «Во власти любви» и картине «Мадам Икс». А в 70-е её можно было увидеть в хоррорах «Преследование» и «Ведьмино зелье». Тёрнер часто появлялась на телевидении, засветилась в таких сериалах, как «Лодка любви» и «Фэлкон Крест». Она также играла в театре, выступила продюсером одной из лент и опубликовала книгу воспоминаний «Лана — леди, легенда, правда». С актёрским ремеслом рассталась в 80-е. Всего на её счету 60 ролей в кино и на телевидении.
Обладательница пяти наград, среди которых звезда на Голливудской аллее славы, призы Каталонского международного кинофестиваля и Сан-Себастьяна, а также награда «Давид ди Донателло». Была замужем восемь раз. Дважды сходилась и расходилась с отцом своей дочери Черил Крэйн — миллиардером Стефаном Крейном. Её избранниками также были джазовый музыкант Арти Шоу, исполнитель роли Тарзана Лекс Баркер и гипнотизёр Рональд Данте. Ланы Тёрнер не стало из-за рака горла 29 июня 1995 года.