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В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова

8 февраля
2020 год

Новости кино >>
8 февраля 2020
В Театральном музее им. А. А. Бахрушина открылась выставка «Без дублёра», посвящённая 75-летию Николая Караченцова. В экспозицию входят восемь разделов: детство и семья актёра, начало актёрского воспитания, учёба в Школе-студии МХАТ, период работы в «Ленкоме», роли в кино, Караченцов – поющий актер, спортивная жизнь актёра и детская школа искусств им. Н. П. Караченцова в Красноармейске. В «Кинозале» можно увидеть фрагменты фильмов и спектаклей с участием знаменитого артиста. Выставка будет работать для посетителей до 22 марта в Главном здании музея, уточняется на сайте Министерства культуры РФ.

В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова
фото: irk.kp

По словам генерального директора музея Дмитрия Родионова, «выставка – не энциклопедия жизни» Караченцова, «в её основе – конкретные темы из биографии и творчества. Посетители выставки увидят личные вещи актёра, в том числе гитары, ботинки с металлическими набойками для степа, теннисные ракетки, виниловые пластинки, выпущенные фирмой "Мелодия". Также будут представлены костюмы Николая Петровича: театральный из рок-оперы "Юнона и Авось" и смокинг от художника-модельера Вячеслава Зайцева».

Вернисаж посетили вдова Людмила Поргина и сын, генеральный директор Культурного фонда Николая Караченцова Андрей Караченцов, которые принимали активное участие в создании выставки вместе с театром «Ленком».

В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова
фото: russcult.ru

«У Николая было то, что в людях встречается редко – чистота, закалка души. Он мог сочетать в себе разные амплуа – был и комедийным артистом, и романтическим героем, героем-любовником, социальным героем. И при этом он играл драматические роли», – рассказала Людмила Поргина.

«Время подготовки выставки было радостным для нас – мы вспоминали папу, рассматривали фотографии. Сейчас с каждым днем я прихожу к мысли, что нужно поддерживать на постоянной основе память о моем отце, о дорогом любимом нам человеке, об актёре, который внёс такой заметный вклад в культуру нашей страны», – отметил Андрей Караченцов.
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В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова фотографии
В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова фотографии
В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова фотографии
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