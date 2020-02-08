В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова

В Театральном музее им. А. А. Бахрушина открылась выставка «Без дублёра», посвящённая 75-летию Николая Караченцова
. В экспозицию входят восемь разделов: детство и семья актёра, начало актёрского воспитания, учёба в Школе-студии МХАТ, период работы в «Ленкоме
», роли в кино, Караченцов – поющий актер, спортивная жизнь актёра и детская школа искусств им. Н. П. Караченцова в Красноармейске. В «Кинозале» можно увидеть фрагменты фильмов и спектаклей с участием знаменитого артиста. Выставка будет работать для посетителей до 22 марта в Главном здании музея, уточняется на сайте
Министерства культуры РФ.
По словам генерального директора музея Дмитрия Родионова
, «выставка – не энциклопедия жизни»
Караченцова, «в её основе – конкретные темы из биографии и творчества. Посетители выставки увидят личные вещи актёра, в том числе гитары, ботинки с металлическими набойками для степа, теннисные ракетки, виниловые пластинки, выпущенные фирмой "Мелодия". Также будут представлены костюмы Николая Петровича: театральный из рок-оперы "Юнона и Авось" и смокинг от художника-модельера Вячеслава Зайцева»
.
Вернисаж посетили вдова Людмила Поргина
и сын, генеральный директор Культурного фонда Николая Караченцова Андрей Караченцов
, которые принимали активное участие в создании выставки вместе с театром «Ленком».
«У Николая было то, что в людях встречается редко – чистота, закалка души. Он мог сочетать в себе разные амплуа – был и комедийным артистом, и романтическим героем, героем-любовником, социальным героем. И при этом он играл драматические роли», –
рассказала Людмила Поргина.
«Время подготовки выставки было радостным для нас – мы вспоминали папу, рассматривали фотографии. Сейчас с каждым днем я прихожу к мысли, что нужно поддерживать на постоянной основе память о моем отце, о дорогом любимом нам человеке, об актёре, который внёс такой заметный вклад в культуру нашей страны», –
отметил Андрей Караченцов.