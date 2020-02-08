«Домашний арест» покажут на телевидении

Начиная с 17 февраля в 22.00 ТНТ покажет все 12 эпизодов «Домашнего ареста
» Семёна Слепакова
и Петра Буслова
, который ранее был доступен только на видеоплатформе Premier. Согласно пресс-службе телеканала, показ комедии откроет новую линейку комедийных и драматических сериалов «Premier представляет», которую ТНТ запускает в коллаборации с видеоплатформой.
В течение года телезрителям покажут такие популярные драматические сериалы, как «Звоните ДиКаприо!
» Жоры Крыжовникова
, «Бихэппи
» Андрея Джунковского
, «Обычная женщина
» Бориса Хлебникова
и многие другие, в том числе не выходившие до этого ни на видеоплатформе, ни в эфире на ТВ. Детали пока держатся в секрете.
По словам директора ТНТ Романа Петренко
, канал «известен, прежде всего, своими популярными комедийными сериалами. В 2019 году — восемь из десяти самых популярных сериалов страны среди аудитории 14-44 — это сериалы ТНТ. В 2020 году ТНТ расширит своё жанровое предложение в новой сериальной линейке, стартующей в 22.00 по будням с понедельника по четверг. Зритель увидит премьеры лучших российских сериалов видеоплатформы Premier в широком диапазоне жанров — от комедии до триллера и фантастики. Все сериалы будут показаны в эфире телеканала ТНТ только один раз».