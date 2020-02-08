«Рэя Донована» лишили финала

Showtime отказался продлевать на восьмой – финальный – сезон «Рэя Донована
» с Ливом Шрайбером
, сообщает THR
.
В результате закрытия сериала, чей последний эпизод был показан 19 января, он остался с открытым финалом и незавершёнными сюжетными линиями.
О планах канала стали поговаривать ещё в январе. В частности, Шрайбер обратился к зрителям в Инстаграме с просьбой, чтобы они убедили Showtime и CBS продлить телешоу на восьмой сезон, поскольку всё зависит от руководства.
Следующими жертвами, предназначенными для закрытия, в 2020 году станут «Родина
» и «Бесстыжие
».