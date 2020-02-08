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«Рэя Донована» лишили финала

8 февраля
2020 год

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8 февраля 2020
Showtime отказался продлевать на восьмой – финальный – сезон «Рэя Донована» с Ливом Шрайбером, сообщает THR.

В результате закрытия сериала, чей последний эпизод был показан 19 января, он остался с открытым финалом и незавершёнными сюжетными линиями.

«Рэя Донована» лишили финала

О планах канала стали поговаривать ещё в январе. В частности, Шрайбер обратился к зрителям в Инстаграме с просьбой, чтобы они убедили Showtime и CBS продлить телешоу на восьмой сезон, поскольку всё зависит от руководства.

Следующими жертвами, предназначенными для закрытия, в 2020 году станут «Родина» и «Бесстыжие».
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персоны
Лив Шрайбер
фильмы
РодинаРэй Донован

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«Рэя Донована» лишили финала фотографии
«Рэя Донована» лишили финала фотографии
«Рэя Донована» лишили финала фотографии
«Рэя Донована» лишили финала фотографии
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