Мэгги Джилленхол превратится в мать Элвиса Пресли

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Показ комедии откроет на ТНТ новую линейку комедийных и драматических сериалов «Premier представляет».

8 февраля

В Москве открылась выставка в честь юбилея Николая Караченцова

Экспозиция «Без дублёра» будет работать для посетителей до 22 марта в Театральном музее имени Бахрушина.