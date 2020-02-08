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Мэгги Джилленхол превратится в мать Элвиса Пресли

8 февраля
2020 год

Новости кино >>
8 февраля 2020
Мэгги Джилленхол в байопике Элвиса Пресли, задуманном Базом Лурманом, воплотит образ «женщины номер один» в жизни короля рок-н-ролла – его матери Глэдис, уверяет Variety.

Мэгги Джилленхол превратится в мать Элвиса Пресли
фото: variety.com

В качестве самого Элвиса предстанет Остин Батлер. Его единственную супругу Присциллу Пресли сыграет австралийская актриса Оливия ДеДжонг.

Картина Лурмана расскажет о жизни Элвиса Пресли с начала карьеры до звания короля рок-н-ролла, а также сконцентрируется на его отношениях с менеджером, «полковником» Томом Паркером (Том Хэнкс).
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Остин БатлерОливия ДеДжонгМэгги ДжилленхолБаз ЛурманПрисцилла ПреслиЭлвис ПреслиТом Хэнкс

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Мэгги Джилленхол превратится в мать Элвиса Пресли фотографии
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
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