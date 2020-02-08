Мэгги Джилленхол превратится в мать Элвиса Пресли

Мэгги Джилленхол
в байопике Элвиса Пресли
, задуманном Базом Лурманом
, воплотит образ «женщины номер один»
в жизни короля рок-н-ролла – его матери Глэдис, уверяет Variety
.
В качестве самого Элвиса предстанет Остин Батлер
. Его единственную супругу Присциллу Пресли
сыграет австралийская актриса Оливия ДеДжонг
.
Картина Лурмана расскажет о жизни Элвиса Пресли с начала карьеры до звания короля рок-н-ролла, а также сконцентрируется на его отношениях с менеджером, «полковником» Томом Паркером (Том Хэнкс
).