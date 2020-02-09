Главные короткометражные фильмы «Оскара-2019» выйдут в российский прокат более чем в 20-ти городах, сообщает компания «Мир Фестивалей».
фото: Пресс-служба компании «Мир Фестивалей»
В сборник вошли пять игровых и анимационных шедевров. В их числе фильм-победитель «Кожа», посвященный расовой вражде, сюрреальная анимация «Выходные» о маленьком мальчике, переживающем развод родителей, короткометражка «Вне рая» о запретной любви двух подростков, картина «Кийто» о чернокожем парне, мечтающим избавиться от криминального прошлого и драма «Лиса», история о необычной дружбе двух пацанов.
Шорт-лист премии определили семь тысяч успешных кинематографистов мира. Фильмы программы также были отмечены на премии BAFTA и фестивале независимого кино Sundance.
Картины выйдут в прокат на языке оригинала с русскими субтитрами. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга показы состоятся в Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, Иркутске, Томске, Тюмени, Новосибирске, Казани, Челябинске, Перми, Уфе, Хабаровске, Астрахани, Ярославле, Красноярске, Краснодаре и других городах.