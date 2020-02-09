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«Прощание» Лулу Ванг назвали лучшим фильмом на Independent Spirit Awards

9 февраля
2020 год

Новости кино >>
9 февраля 2020
«Прощание» Лулу Ванг признали лучшим фильмом на 35-й церемонии вручения премии Independent Spirit Awards.

к/ф Прощание
фото: kino-teatr.ru

Картина рассказывает о различии менталитетов Запада и Востока и непростом расставании с родным человеком. «Прощание» – это второй фильм на китайском языке, получивший награду Spirit Awards, после триумфа ленты «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в 2000 году. Кроме того, Ванг стала второй женщиной, удостоенной этого приза, с 2003-го, когда лучшей картиной признали «Трудности перевода» Софии Копполы.

Награды в главных номинациях также достались женщинам. Лучшим дебютом Spirit Awards назвали «Образование» Оливии Уайлд. А статуэтку за лучший документальный фильм вручили Джулии Райхерт за картину «Американская фабрика».

«Неограненные драгоценности» были отмечены в трех номинациях. Бенни и Джошуа Сэфди получили приз за лучшую режиссуру. Картина также была отмечена статуэткой за монтаж, а в главной актерской номинации победу одержал Адам Сэндлер.

Награду за лучшую женскую роль получила фаворитка «Оскара» Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». Отметили также и других оскаровских номинантов. «Паразиты» получили награду как лучший международный фильм. «Брачная история» Ноа Баумбаха была удостоена главного приза за сценарий.

Лучшими актерами второго плана стали Уиллем Дефо, сыгравший в «Маяке», и Чжоу Шучжэнь за «Прощание».

Американская кинопремия Independent Spirit ориентирована в первую очередь на независимое кино США. Вручение традиционно проходит накануне «Оскара» в Санта-Монике, штат Калифорния.
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персоны
Ноа БаумбахУиллем ДефоРене ЗеллвегерСофия КопполаАдам СандлерБенни СэфдиДжошуа СэфдиОливия Уайлд
фильмы
Американская фабрикаБрачная историяДжудиКрадущийся тигр, затаившийся драконМаякНеогранённые алмазыОбразованиеПаразитыПрощаниеТрудности перевода

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