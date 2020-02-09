«Прощание» Лулу Ванг назвали лучшим фильмом на Independent Spirit Awards

«Прощание» Лулу Ванг
признали лучшим фильмом на 35-й церемонии вручения премии Independent Spirit Awards
.
Картина рассказывает о различии менталитетов Запада и Востока и непростом расставании с родным человеком. «Прощание» – это второй фильм на китайском языке, получивший награду Spirit Awards, после триумфа ленты «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
в 2000 году. Кроме того, Ванг стала второй женщиной, удостоенной этого приза, с 2003-го, когда лучшей картиной признали «Трудности перевода» Софии Копполы
.
Награды в главных номинациях также достались женщинам. Лучшим дебютом Spirit Awards назвали «Образование» Оливии Уайлд
. А статуэтку за лучший документальный фильм вручили Джулии Райхерт
за картину «Американская фабрика»
.
«Неограненные драгоценности»
были отмечены в трех номинациях. Бенни
и Джошуа Сэфди
получили приз за лучшую режиссуру. Картина также была отмечена статуэткой за монтаж, а в главной актерской номинации победу одержал Адам Сэндлер
.
Награду за лучшую женскую роль получила фаворитка «Оскара» Рене Зеллвегер
за фильм «Джуди»
. Отметили также и других оскаровских номинантов. «Паразиты
» получили награду как лучший международный фильм. «Брачная история» Ноа Баумбаха
была удостоена главного приза за сценарий.
Лучшими актерами второго плана стали Уиллем Дефо
, сыгравший в «Маяке»
, и Чжоу Шучжэнь
за «Прощание».
Американская кинопремия Independent Spirit ориентирована в первую очередь на независимое кино США. Вручение традиционно проходит накануне «Оскара» в Санта-Монике, штат Калифорния.