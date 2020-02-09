Мюзикл «Кошки» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

Мюзикл Тома Хупера «Кошки»
заявлен в девяти номинациях на премию «Золотая малина»
(Golden Raspberry Awards). В их числе – «Худший фильм» и «Худшая режиссура».
«Золотая малина» является пародией на «Оскар». Дата юбилейной 40-й церемонии пока неизвестна, а номинантов традиционно объявили за день до вручения премии Американской киноакадемии.
В этом году за звание худшего из худших помимо «Кошек» поборются «Рэмбо: Последняя кровь»
, «Фанат»
, «Призраки Шэрон Тейт»
и «Мэдея на похоронах»
, заявленная еще в семи номинациях. Среди претендентов на «Малину» оказался и «Джокер» Тодда Филлипса
. Один из фаворитов «Оскара» попал в новую номинацию «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью».
В категории «худший актер» заявлены Сильвестр Сталлоне
за «Рэмбо»
, Джеймс Франко
, сыгравший в «Зеровилле»
, Дэвид Харбор
за роль в сиквеле «Хэллбоя»
, Мэттью Макконахи, снявшийся в «Море соблазна»
, и Джон Траволта
за картину «Фанат».
На звание худшей актрисы «претендуют» Энн Хэтэуэй
и Ребел Уилсон
за роли в «Отпетых мошенницах»
, Хилари Дафф
за ленту «Призраки Шэрон Тейт», Франческа Хэйуорд
, сыгравшая в «Кошках», и актер Тайлер Перри
за роль Мэдеи в своей комедии «Мэдея на похоронах».
Бывшим обладателям «Золотой малины» вручают специальную награду за искупление «киногрехов». В единственной положительной номинации оказались Эдди Мерфи
(«Меня зовут Долемайт»
), Киану Ривз
(«Джон Уик 3»
и «История игрушек 4»
), Адам Сэндлер
(«Неограненные драгоценности»
), Дженнифер Лопес
(«Стриптизерши»
) и Уилл Смит
(«Аладдин»
).