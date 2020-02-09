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Мюзикл «Кошки» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

9 февраля
2020 год

Новости кино >>
9 февраля 2020
Мюзикл Тома Хупера «Кошки» заявлен в девяти номинациях на премию «Золотая малина» (Golden Raspberry Awards). В их числе – «Худший фильм» и «Худшая режиссура».

Тейлор Свифт в мюзикле Кошки
фото: kino-teatr.ru

«Золотая малина» является пародией на «Оскар». Дата юбилейной 40-й церемонии пока неизвестна, а номинантов традиционно объявили за день до вручения премии Американской киноакадемии.

В этом году за звание худшего из худших помимо «Кошек» поборются «Рэмбо: Последняя кровь», «Фанат», «Призраки Шэрон Тейт» и «Мэдея на похоронах», заявленная еще в семи номинациях. Среди претендентов на «Малину» оказался и «Джокер» Тодда Филлипса. Один из фаворитов «Оскара» попал в новую номинацию «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью».

В категории «худший актер» заявлены Сильвестр Сталлоне за «Рэмбо», Джеймс Франко, сыгравший в «Зеровилле», Дэвид Харбор за роль в сиквеле «Хэллбоя», Мэттью Макконахи, снявшийся в «Море соблазна», и Джон Траволта за картину «Фанат».

На звание худшей актрисы «претендуют» Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон за роли в «Отпетых мошенницах», Хилари Дафф за ленту «Призраки Шэрон Тейт», Франческа Хэйуорд, сыгравшая в «Кошках», и актер Тайлер Перри за роль Мэдеи в своей комедии «Мэдея на похоронах».

Бывшим обладателям «Золотой малины» вручают специальную награду за искупление «киногрехов». В единственной положительной номинации оказались Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»), Киану Ривз («Джон Уик 3» и «История игрушек 4»), Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»), Дженнифер Лопес («Стриптизерши») и Уилл Смит («Аладдин»).
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