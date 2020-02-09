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Создатели детектива «Достать ножи» работают над сиквелом

9 февраля
2020 год

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9 февраля 2020
Кинокомпания Lionsgate подтвердила, что работает над сиквелом детектива «Достать ножи», сообщает Deadline.

Создатели детектива «Достать ножи» работают над сиквелом
фото: LIONSGATE

Режиссер и сценарист фильма Райан Джонсон отметил, что хочет продолжить сотрудничество с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом. В ленте «Достать ножи» Крэйг сыграл дотошного детектива Бенуа Блана, который взялся за расследование таинственного преступления, где каждый находится под подозрением.

В мировом прокате картина собрала 300 миллионов долларов. Она также была отмечена на «Золотом глобусе» и номинирована на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».

«Мы отлично поработали над этим проектом вместе с Дэниелом. И теперь, видя реакцию аудитории, у нас появилась идея сделать продолжение. Впереди много работы, в первую очередь – сценарий», – рассказал Джонсон.

Подробности о дате выхода и актерском составе сиквела пока не сообщаются.
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