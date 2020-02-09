Создатели детектива «Достать ножи» работают над сиквелом

Кинокомпания Lionsgate подтвердила, что работает над сиквелом детектива «Достать ножи»
, сообщает Deadline
.
Режиссер и сценарист фильма Райан Джонсон
отметил, что хочет продолжить сотрудничество с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом
. В ленте «Достать ножи» Крэйг сыграл дотошного детектива Бенуа Блана, который взялся за расследование таинственного преступления, где каждый находится под подозрением.
В мировом прокате картина собрала 300 миллионов долларов. Она также была отмечена на «Золотом глобусе» и номинирована на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».
«Мы отлично поработали над этим проектом вместе с Дэниелом. И теперь, видя реакцию аудитории, у нас появилась идея сделать продолжение. Впереди много работы, в первую очередь – сценарий»
, – рассказал Джонсон.
Подробности о дате выхода и актерском составе сиквела пока не сообщаются.