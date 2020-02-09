Том Харди отправится покорять Антарктику

Том Харди
исполнит главную роль в байопике об исследователе Антарктики Эрнесте Шеклтоне
, сообщает Variety
.
Путешественник Эрнст Шеклтон возглавлял британские экспедиции в Антарктику более 100 лет назад. Он четырежды предпринимал попытки исследовать территории. Во время одного из путешествий корабль Шеклтона был затерт во льдах и простоял на приколе несколько месяцев, команда была вынуждена существовать в нечеловеческих условиях, но ни один из 28-ми членов экипажа не погиб.
«В то время как лидеры все больше думают о своих потребностях, Шеклтон сумел пожертвовать своими интересами ради благополучия команды. Нас с Томом это очень вдохновляет»
, – отметил один из продюсеров Дин Бейкер
.
Замысел фильма появился еще в 2016-м, однако работа приостановилась. Сейчас в проекте занят Питер Строгэн
, ранее написавший сценарий ленты «Шпион, выйди вон!»
. В качестве продюсера выступит Дэвид Хеймэн
(«Гарри Поттер»
, «Брачная история»
) и сам Харди.
«Шеклтон» – рабочее название фильма. Однако это не первый байопик об отважном путешественнике. В 2002-м британский телеканал Channel 4 выпустили мини-сериал «Затерянные в Антарктиде»
с Кеннетом Брана
в главной роли. Проект получил награды на премиях BAFTA и Emmy, а также был номинирован на «Золотой глобус».