Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Том Харди отправится покорять Антарктику

9 февраля
2020 год

Новости кино >>
9 февраля 2020
Том Харди исполнит главную роль в байопике об исследователе Антарктики Эрнесте Шеклтоне, сообщает Variety.

Том Харди, Эрнест Шеклтон
фото: pinterest.ru

Путешественник Эрнст Шеклтон возглавлял британские экспедиции в Антарктику более 100 лет назад. Он четырежды предпринимал попытки исследовать территории. Во время одного из путешествий корабль Шеклтона был затерт во льдах и простоял на приколе несколько месяцев, команда была вынуждена существовать в нечеловеческих условиях, но ни один из 28-ми членов экипажа не погиб.

«В то время как лидеры все больше думают о своих потребностях, Шеклтон сумел пожертвовать своими интересами ради благополучия команды. Нас с Томом это очень вдохновляет», – отметил один из продюсеров Дин Бейкер.

Замысел фильма появился еще в 2016-м, однако работа приостановилась. Сейчас в проекте занят Питер Строгэн, ранее написавший сценарий ленты «Шпион, выйди вон!». В качестве продюсера выступит Дэвид Хеймэн («Гарри Поттер», «Брачная история») и сам Харди.

«Шеклтон» – рабочее название фильма. Однако это не первый байопик об отважном путешественнике. В 2002-м британский телеканал Channel 4 выпустили мини-сериал «Затерянные в Антарктиде» с Кеннетом Брана в главной роли. Проект получил награды на премиях BAFTA и Emmy, а также был номинирован на «Золотой глобус».
версия для печати
Ссылки по теме
Том Харди исследует Антарктику
персоны
Кеннет БранаТом ХардиДэвид Хеймэн
фильмы
Брачная историяВеномГарри Поттер и Дары смерти: Часть 2Гарри Поттер и кубок огняГарри Поттер и Принц-полукровкаГарри Поттер и узник АзкабанаЗатерянные в АнтарктидеШпион, выйди вон!

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Слонимский
9 февраля ушёл из жизни композитор Сергей Слонимский.
Владимир Марков
7 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Марков.
Кирк Дуглас
5 февраля ушёл из жизни актёр Кирк Дуглас.
Борис Луценко
5 февраля ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Луценко.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Рональд Колман
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Миа Фэрроу
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форрест Гамп
драма, комедия, мелодрама, экранизация
США, 1994
Волшебный лес
детский фильм, музыкальный фильм, приключения
Норвегия, Нидерланды, 2016
Невероятная
драма
Италия, 2019
Только ты
драма, мелодрама
Великобритания, Швеция, 2018
Эксперимент "За стеклом"
фильм ужасов
Канада, Швеция, 2020
Джентльмены
боевик, драма, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Жан-Поль Готье, с любовью
Франция, 2018
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2019
Скандал
биография, драма
Канада, США, 2019
Цвет из иных миров
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Малайзия, Португалия, США, 2019
Порко Россо
комедия, приключения, фэнтези
Япония, 1992
Мальчик русский
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен