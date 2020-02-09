Том Харди отправится покорять Антарктику

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Мюзикл «Кошки» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

9 февраля

Главные короткометражные фильмы «Оскара-2019» выйдут в российский прокат

Игровые и анимационные шедевры покажут более чем в 20-ти городах.