Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Яхья Абдул-Матин II чувствует связь с «Кэндименом»

1 марта
2020 год

Новости кино >>
1 марта 2020
Опубликован первый трейлер «духовного сиквела» культового хоррора 1992 года «Кэндимен», который выйдет в прокат 18 июня 2020 года.



Главную роль в ремейке сыграл Яхья Абдул-Матин II, продюсером выступил Джордан Пил, а поставила ленту дебютантка Ниа ДаКоста.

Местом действия новой картины послужит облагороженный район Чикаго, где в 90-е располагался жилой комплекс Кабрини-Грин.

Яхья Абдул-Матин II чувствует связь с «Кэндименом»

Оригинал Бернарда Роуза был создан по мотивам рассказа Клайва Баркера (он же выступил сопродюсером картины) «Запретное» и повествовал о молодой исследовательнице городских легенд Хелен Лайл (Вирджиния Мэдсен), встретившейся со страшным маньяком про прозвищу Кэндимен (Тони Тодд). У хоррора, с годами получившего статус культового произведения данного жанра, есть два продолжения – «Прощание с плотью» и «День мёртвых».
версия для печати
Ссылки по теме
Найден актёр для нового «Кэндимэна»
Джордан Пил готовит продолжение «Кэндимэна»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Яхья Абдул-Матин IIКлайв БаркерВирджиния МэдсенДжордан ПилТони Тодд
фильмы
КэндименКэндимэн

фотографии >>
Яхья Абдул-Матин II чувствует связь с «Кэндименом» фотографии
Яхья Абдул-Матин II чувствует связь с «Кэндименом» фотографии
Яхья Абдул-Матин II чувствует связь с «Кэндименом» фотографии
Яхья Абдул-Матин II чувствует связь с «Кэндименом» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Ричард Бондарев
Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Валерий Кравченко
Кристина Кузьмина
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Джед Аллан
Хавьер Бардем
Дирк Бенедикт
Джек Дэвенпорт
Клод Жансак
Дэвид Нивен
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен