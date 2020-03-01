Яхья Абдул-Матин II чувствует связь с «Кэндименом»

Опубликован первый трейлер «духовного сиквела» культового хоррора 1992 года «Кэндимен
», который выйдет в прокат 18 июня 2020 года.
Главную роль в ремейке сыграл Яхья Абдул-Матин II
, продюсером выступил Джордан Пил
, а поставила ленту дебютантка Ниа ДаКоста
.
Местом действия новой картины послужит облагороженный район Чикаго, где в 90-е располагался жилой комплекс Кабрини-Грин.
Оригинал Бернарда Роуза
был создан по мотивам рассказа Клайва Баркера
(он же выступил сопродюсером картины) «Запретное
» и повествовал о молодой исследовательнице городских легенд Хелен Лайл (Вирджиния Мэдсен
), встретившейся со страшным маньяком про прозвищу Кэндимен (Тони Тодд
). У хоррора, с годами получившего статус культового произведения данного жанра, есть два продолжения – «Прощание с плотью
» и «День мёртвых
».