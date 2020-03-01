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Третий сезон «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном выйдет в апреле

1 марта
2020 год

Новости кино >>
1 марта 2020
Продолжение научно-фантастической комедии «Человек будущего» с Джошем Хатчерсоном в титульной роли выйдет на потоковом сервисе Hulu 3 апреля. Третий сезон станет финальным для популярного сериала, уточняет SyfyWire.

Третий сезон «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном выйдет в апреле

По сюжету Джош Футтерман (Хатчерсон) днём работает обычным уборщиком, а по ночам становится геймером мирового класса. Однажды к нему заявляются загадочные гости из будущего и объявляют его избранным. С тех пор Джош вместе с Тигрой (Элайза Куп) и Волком (Дерек Уилсон) избороздил множество эпох и натворил кучу ошибок.

Создателями телешоу являются Сет Роген и Ивэн Голдберг, которые делят между собой режиссёрское кресло и выступают в качестве исполнительных продюсеров. За производство сериала отвечает Sony Pictures TV.
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Третий сезон «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном выйдет в апреле фотографии
Третий сезон «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном выйдет в апреле фотографии
Третий сезон «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном выйдет в апреле фотографии
Третий сезон «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном выйдет в апреле фотографии
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