Третий сезон «Человека будущего» с Джошем Хатчерсоном выйдет в апреле

Продолжение научно-фантастической комедии «Человек будущего
» с Джошем Хатчерсоном
в титульной роли выйдет на потоковом сервисе Hulu 3 апреля. Третий сезон станет финальным для популярного сериала, уточняет SyfyWire
.
По сюжету Джош Футтерман (Хатчерсон) днём работает обычным уборщиком, а по ночам становится геймером мирового класса. Однажды к нему заявляются загадочные гости из будущего и объявляют его избранным. С тех пор Джош вместе с Тигрой (Элайза Куп
) и Волком (Дерек Уилсон
) избороздил множество эпох и натворил кучу ошибок.
Создателями телешоу являются Сет Роген
и Ивэн Голдберг
, которые делят между собой режиссёрское кресло и выступают в качестве исполнительных продюсеров. За производство сериала отвечает Sony Pictures TV.