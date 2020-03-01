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Закончились съёмки «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

1 марта
2020 год

Новости кино >>
1 марта 2020
Джеймс Ганн завершил съёмки сиквела «Отряда самоубийц». Об этом сообщил сам режиссёр на своей странице в Инстаграме.

Закончились съёмки «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
фото: instagram.com

«Завершили съёмки "Отряда самоубийц". Мой отец умер за две недели до того, как мы начали снимать, а моя собака умерла за две недели до конца. Это было тяжёлое, очень тяжёлое время в моей жизни, но в то же время я ещё никогда не получал такого удовольствия от съёмок. Профессионализм, талант, сострадание и доброта актёрского состава и команды вдохновляли меня каждый день. Спасибо всем, кто участвует в этом фильме, на каждом этапе разработки, в каждом отделе — я от всего сердца благодарен вам всем. Именно из-за вас я снимаю фильмы», — написал Ганн.

Прежнюю команду в новой ленте будут представлять Марго Робби, Виола Дэвис, Джей Кортни и Йоэль Киннаман. Среди новичков окажутся Идрис Эльба, Джон Сина, Натан Филлион, Тайка Вайтити, Питер Капальди, Майкл Рукер, Алиса Брага, Хоакин Косио, Шон Ганн, Пит Дэвидсон и другие актёры. Кинокомикс должен выйти на экраны 6 августа 2021 года.
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Закончились съёмки «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна фотографии
Закончились съёмки «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна фотографии
Закончились съёмки «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна фотографии
Закончились съёмки «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна фотографии
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