Закончились съёмки «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Джеймс Ганн
завершил съёмки сиквела «Отряда самоубийц
». Об этом сообщил сам режиссёр на своей странице в Инстаграме
.
«Завершили съёмки "Отряда самоубийц". Мой отец умер за две недели до того, как мы начали снимать, а моя собака умерла за две недели до конца. Это было тяжёлое, очень тяжёлое время в моей жизни, но в то же время я ещё никогда не получал такого удовольствия от съёмок. Профессионализм, талант, сострадание и доброта актёрского состава и команды вдохновляли меня каждый день. Спасибо всем, кто участвует в этом фильме, на каждом этапе разработки, в каждом отделе — я от всего сердца благодарен вам всем. Именно из-за вас я снимаю фильмы», —
написал Ганн.
Прежнюю команду в новой ленте будут представлять Марго Робби
, Виола Дэвис
, Джей Кортни
и Йоэль Киннаман
. Среди новичков окажутся Идрис Эльба
, Джон Сина
, Натан Филлион
, Тайка Вайтити
, Питер Капальди
, Майкл Рукер
, Алиса Брага
, Хоакин Косио
, Шон Ганн
, Пит Дэвидсон
и другие актёры. Кинокомикс должен выйти на экраны 6 августа 2021 года.