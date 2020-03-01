Кортни Кокс одолеют демоны

Кортни Кокс
согласилась вернуться на телевидение ради роли в комедийном хорроре Starz «Сияющая долина
» (Shining Vale), уверяет Variety
.
Актриса воплотит образ Пэт, бывшего «дикого ребёнка», которая прославилась, написав непристойный, пропитанный наркотиками и алкоголем роман о расширении прав и возможностей женщин. Спустя 17 лет Пэт трезва и изнывает от скуки. Она до сих пор не написала свой второй роман и не может вспомнить, когда в последний раз занималась сексом с мужем, а её дети-подростки находятся в той стадии, когда они любят своих мерзких друзей и хотят, чтобы вы умерли. Чтобы спасти свой брак, героиня вместе с семьёй переезжает из большого города в загородный старый особняк, где, разумеется, обитают демоны. Вскоре Пэт начинает подозревать, что сама стала одержимой.
Над сценарием корпят Шарон Хорган
и Джефф Астроф
(«Методом проб и ошибок
»). Режиссёрское кресло пилота займёт Дирбла Уолш
(«Рассказ служанки
»).