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Кортни Кокс одолеют демоны

1 марта
2020 год

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1 марта 2020
Кортни Кокс согласилась вернуться на телевидение ради роли в комедийном хорроре Starz «Сияющая долина» (Shining Vale), уверяет Variety.


Актриса воплотит образ Пэт, бывшего «дикого ребёнка», которая прославилась, написав непристойный, пропитанный наркотиками и алкоголем роман о расширении прав и возможностей женщин. Спустя 17 лет Пэт трезва и изнывает от скуки. Она до сих пор не написала свой второй роман и не может вспомнить, когда в последний раз занималась сексом с мужем, а её дети-подростки находятся в той стадии, когда они любят своих мерзких друзей и хотят, чтобы вы умерли. Чтобы спасти свой брак, героиня вместе с семьёй переезжает из большого города в загородный старый особняк, где, разумеется, обитают демоны. Вскоре Пэт начинает подозревать, что сама стала одержимой.

Над сценарием корпят Шарон Хорган и Джефф АстрофМетодом проб и ошибок»). Режиссёрское кресло пилота займёт Дирбла УолшРассказ служанки»).
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