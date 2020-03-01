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Ким Бодния назначен новым Весемиром

1 марта
2020 год

Новости кино >>
1 марта 2020
Образ Весемира во втором сезоне «Ведьмака» воплотит не Марк Хэмилл, Майкл Китон, Мадс Миккельсен или Леонид Якубович, за которого ратовали российские поклонники, а датский актёр Ким Бодния, засветившийся ролями в сериалах «Мост» и «Убивая Еву». Об этом сообщается в официальном твиттере Netflix.

Ким Бодния назначен новым Весемиром
фото: joblo.com

Ранее к продолжению саги Анджея Сапковского присоединился Кристофер Хивью, которому доверили роль проклятого разбойника Нивеллена. Кроме того, создатели анонсировали появление Аиши Фабьен Росс в образе Лидии и Пола Буллиона в качестве Ламберта. Также в героев фэнтези перевоплотятся Ясен Атора, Агнес Бьорн, Туэ Расмуссен и Мекия Симсон.

Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Анья Чалотра и Джои Бэти вернутся к своим персонажам. Над «Ведьмаком» работают режиссёры Эдвард Базалгетт, Стивен Сурджик, Сара О'Гормон и Джетта Патель, каждый из них снимет по два эпизода. На данный момент второй сезон находится в производстве. Релиз запланирован на 2021 год.
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Ким Бодния назначен новым Весемиром фотографии
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