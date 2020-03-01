Ким Бодния назначен новым Весемиром

Образ Весемира во втором сезоне «Ведьмака
» воплотит не Марк Хэмилл
, Майкл Китон
, Мадс Миккельсен
или Леонид Якубович
, за которого ратовали российские поклонники, а датский актёр Ким Бодния
, засветившийся ролями в сериалах «Мост
» и «Убивая Еву
». Об этом сообщается в официальном твиттере Netflix
.
Ранее к продолжению саги Анджея Сапковского
присоединился Кристофер Хивью
, которому доверили роль проклятого разбойника Нивеллена. Кроме того, создатели анонсировали появление Аиши Фабьен Росс
в образе Лидии и Пола Буллиона
в качестве Ламберта. Также в героев фэнтези перевоплотятся Ясен Атора
, Агнес Бьорн
, Туэ Расмуссен
и Мекия Симсон
.
Генри Кавилл
, Фрейя Аллан
, Анья Чалотра
и Джои Бэти
вернутся к своим персонажам. Над «Ведьмаком» работают режиссёры Эдвард Базалгетт
, Стивен Сурджик
, Сара О'Гормон
и Джетта Патель
, каждый из них снимет по два эпизода. На данный момент второй сезон находится в производстве. Релиз запланирован на 2021 год.