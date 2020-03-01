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Остался месяц до окончания приема заявок на фестиваль «Доку-Mental»

1 марта
2020 год

Новости кино >>
1 марта 2020
С 25 по 28 июня в московском кинотеатре «Иллюзион» компания CoolConnections проведет фестиваль фильмов о ментальном и психическом здоровье. В рамках фестиваля предусмотрена внеконкурсная программа, а также конкурс российских картин, который проводится совместно с платформой «Пилигрим». Прием заявок завершится 30 марта 2020 года.

Остался месяц до окончания приема заявок на фестиваль «Доку-Mental»

Приглашаем для участия неигровые и игровые картины, затрагивающие тематику психического здоровья, снятые в период с 2018 по 2020 год.

Для отправки фильма на конкурс необходимо заполнить заявку
ФОРМА ЗАЯВКИ (В поле «Название фильма» добавьте через дефис слово «Доку-MENTAL»)

С вопросами об участии в конкурсе можно обратиться к куратору конкурса Екатерине Визгаловой по адресу kvizgalova@mail.ru

Для победителей предусмотрены денежные и специальные призы:

Призовой фонд:
1 место – 200 000 рублей
2 место – 150 000 рублей
3 место – 100 000 рублей

Специальные призы:
- сертификат для вольнослушателя на 5 закрытых лекций от Московской школы нового кино
- продвижение фильма на 15 фестивалей от FESTAGENT

Фильмы-победители конкурса будут показаны на платформе «Пилигрим».
Подробнее о конкурсе
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