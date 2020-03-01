Остался месяц до окончания приема заявок на фестиваль «Доку-Mental»

С 25 по 28 июня в московском кинотеатре «Иллюзион» компания CoolConnections проведет фестиваль фильмов о ментальном и психическом здоровье. В рамках фестиваля предусмотрена внеконкурсная программа, а также конкурс российских картин, который проводится совместно с платформой «Пилигрим». Прием заявок завершится 30 марта 2020 года.
Приглашаем для участия неигровые и игровые картины, затрагивающие тематику психического здоровья, снятые в период с 2018 по 2020 год.
Для отправки фильма на конкурс необходимо заполнить заявку
ФОРМА ЗАЯВКИ
(В поле «Название фильма» добавьте через дефис слово «Доку-MENTAL»)
С вопросами об участии в конкурсе можно обратиться к куратору конкурса Екатерине Визгаловой
по адресу kvizgalova@mail.ru
Для победителей предусмотрены денежные и специальные призы:
Призовой фонд:
1 место – 200 000 рублей
2 место – 150 000 рублей
3 место – 100 000 рублей
Специальные призы:
- сертификат для вольнослушателя на 5 закрытых лекций от Московской школы нового кино
- продвижение фильма на 15 фестивалей от FESTAGENT
Фильмы-победители конкурса будут показаны на платформе «Пилигрим».
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