Чаку Норрису исполнилось 80 лет

Сегодня, 10 марта, исполнилось 80 лет другу Брюса Ли, популярному американскому киноактёру, мастеру боевых искусств, каскадёру, продюсеру и сценаристу Чаку Норрису.
фото: в образе Уокера
Карлос Рэй Норрис-младший родился 10 марта 1940 года в маленьком оклахомском городке Райан. Отец Норриса — автомеханик, при этом любитель изрядно выпить. Дед Чака был стопроцентным ирландцем, а мать происходила из индейцев чероки. Самые запоминающиеся впечатления детства для мальчика были — нужда, отсутствие постоянного места жительства, полунищая жизнь в прицепе с матерью и двумя младшими братьями, а затем развод родителей и новый глава семьи. Норрис вспоминает, что именно отчим Джордж Найт привил ему любовь к спорту. В 17 лет поступил на службу в военную полицию, а когда достиг призывного возраста, отправился вольнонаёмным в Корею. Именно там, познакомившись с культурой и религией Востока, он начинает с увлечением заниматься восточными единоборствами. Демобилизовавшись из армии и обосновавшись в Лос-Анджелесе, Норрис открыл сеть школ каратэ, которые благодаря профессионализму учителя и его громким спортивным титулам, приобрели большую популярность среди горожан, в числе которых немало знаменитостей из мира кино. А сам Карлос (или Чак, как его называют друзья) к тому времени достиг выдающихся успехов в спорте, став чемпионом мира по каратэ. Более того, этот почётный титул он удерживал семь лет и покинул татами непобеждённым.
В кино Чака Норриса привёл старый друг и спарринг-партнёр Брюс Ли, пригласив его сняться в фильме «Путь дракона», вышедшем в 1973-м. Сцена боя между друзьями стала классикой «фильмов каратэ», и после гибели Брюса спортсмен занял пустующее место в жанре. Чтобы выглядеть убедительно в кадре, 34-летний Чак поступил на актёрские курсы Эстеллы Хармон, где был самым старшим учеником. Период учёбы многому его научил: он стал намного раскованнее перед камерой, научился правильной дикции. В 1977-м вернулся в кино, сыграв роль в боевике «Взломщик! Взломщик!», и вскоре стал звездой фильмов киностудии Cannon Pictures. В начале 1990-х студия разорилась, но Чак продолжал сниматься. В 1993-м телеканал CBS предложил ему сыграть роль техасского рейнджера Уокера, и, в результате, сериал продержался на малом экране до 2001-го и был завершён в виде отдельного фильма «Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнём», вышедшего в 2005-м.