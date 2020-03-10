Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Чаку Норрису исполнилось 80 лет

10 марта
2020 год

Новости кино >>
10 марта 2020
Сегодня, 10 марта, исполнилось 80 лет другу Брюса Ли, популярному американскому киноактёру, мастеру боевых искусств, каскадёру, продюсеру и сценаристу Чаку Норрису.

Чаку Норрису исполнилось 80 лет
фото: в образе Уокера

Карлос Рэй Норрис-младший родился 10 марта 1940 года в маленьком оклахомском городке Райан. Отец Норриса — автомеханик, при этом любитель изрядно выпить. Дед Чака был стопроцентным ирландцем, а мать происходила из индейцев чероки. Самые запоминающиеся впечатления детства для мальчика были — нужда, отсутствие постоянного места жительства, полунищая жизнь в прицепе с матерью и двумя младшими братьями, а затем развод родителей и новый глава семьи. Норрис вспоминает, что именно отчим Джордж Найт привил ему любовь к спорту. В 17 лет поступил на службу в военную полицию, а когда достиг призывного возраста, отправился вольнонаёмным в Корею. Именно там, познакомившись с культурой и религией Востока, он начинает с увлечением заниматься восточными единоборствами. Демобилизовавшись из армии и обосновавшись в Лос-Анджелесе, Норрис открыл сеть школ каратэ, которые благодаря профессионализму учителя и его громким спортивным титулам, приобрели большую популярность среди горожан, в числе которых немало знаменитостей из мира кино. А сам Карлос (или Чак, как его называют друзья) к тому времени достиг выдающихся успехов в спорте, став чемпионом мира по каратэ. Более того, этот почётный титул он удерживал семь лет и покинул татами непобеждённым.

В кино Чака Норриса привёл старый друг и спарринг-партнёр Брюс Ли, пригласив его сняться в фильме «Путь дракона», вышедшем в 1973-м. Сцена боя между друзьями стала классикой «фильмов каратэ», и после гибели Брюса спортсмен занял пустующее место в жанре. Чтобы выглядеть убедительно в кадре, 34-летний Чак поступил на актёрские курсы Эстеллы Хармон, где был самым старшим учеником. Период учёбы многому его научил: он стал намного раскованнее перед камерой, научился правильной дикции. В 1977-м вернулся в кино, сыграв роль в боевике «Взломщик! Взломщик!», и вскоре стал звездой фильмов киностудии Cannon Pictures. В начале 1990-х студия разорилась, но Чак продолжал сниматься. В 1993-м телеканал CBS предложил ему сыграть роль техасского рейнджера Уокера, и, в результате, сериал продержался на малом экране до 2001-го и был завершён в виде отдельного фильма «Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнём», вышедшего в 2005-м.

Чаку Норрису исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Путь дракона»

На счету актёра 42 роли в кино и на телевидении. В частности, зрителям он запомнился в таких фильмах, как «Команда разрушителей», «Игра смерти», «Октагон», «Око за око», «Безмолвный гнев», «Вынужденная месть», «Одинокий волк Маккуэйд», «Кодекс молчания», «Идущий по огню», «Герой и ужас», «Вышибалы» и многие другие. Засветился Норрис и в ностальгической трилогии Сильвестра Сталлоне «Неудержимые», сыграв во второй части. На заре карьеры был каскадёром, а впоследствии участвовал в процессе создания кинолент и сериалов как сценарист и продюсер.

Издаёт свой журнал, автор семи книг. Обладатель десяти наград, включая звезду на Аллее славы. В Сети Интернет известен как мем.
версия для печати
Ссылки по теме
Одинокий волк не боится дня
Чак Норрис: спортсмен, актер и человек
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Брюс ЛиЧак НоррисСильвестр Сталлоне
фильмы
Безмолвный гневВзломщик! Взломщик!Вынужденная местьВышибалыГерой и ужасИгра смертиИдущий по огнюКодекс молчанияНеудержимые 2Одинокий волк МакКуэйдОко за окоОктагонПуть драконаУокер, техасский рейнджер

фотографии >>
Чаку Норрису исполнилось 80 лет фотографии
«Неудержимые 2»
Чаку Норрису исполнилось 80 лет фотографии
Чаку Норрису исполнилось 80 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Макс фон Сюдов
8 марта ушёл из жизни актёр Макс фон Сюдов.
Владимир Михайловский
8 марта ушёл из жизни актёр Владимир Михайловский.

День рождения >>

Алиса Варова
Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Мария Кремнёва
Роман Нечаев
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Рамзи Бедиа
Кэтрин Изабелл
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Шэннон Твид
Оливия Уайлд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Секта
мистика, фильм ужасов
Италия, 2019
Бладшот
боевик, драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2020
Счастье в конверте
мелодрама, семейное кино
Россия, 2020
Услышь меня
драма, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Хороший доктор
комедия
Франция, 2019
Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен