«Затерянные в космосе» завершатся третьим сезоном

Фантастический сериал Netflix «Затерянные в космосе
» продлён на третий — финальный — сезон, сообщает Variety
.
Как уточняет шоураннер телешоу Зак Эстрин
, именно столько сезонов и было запланировано изначально, так что история семейства Робинсонов получит логичное завершение. При этом потоковый сервис заключил контракт с Эстриным, а следовательно, зрителей в ближайшем будущем ожидают его новые творения. Сами же «Затерянные» вернутся на малый экран в 2021 году.
Во втором ремейке одноимённого комедийного сериала 60-х, стартовавшем в 2018-м, рассказывается о семье Робинсонов, отправившихся в путешествие на другую планету, но волею обстоятельств оказавшихся за много световых лет от первоначальной цели. Чтобы выжить, экипажу затерявшегося в бесконечных космических просторах корабля предстоит сплотиться для борьбы с внешними и внутренними врагами.
В главных ролях задействованы Тоби Стивенс
, Молли Паркер
, Паркер Поузи
, Тейлор Расселл
, Максвелл Дженкинс
и Мина Сандвол
.