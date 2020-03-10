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«Затерянные в космосе» завершатся третьим сезоном

10 марта
2020 год

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10 марта 2020
Фантастический сериал Netflix «Затерянные в космосе» продлён на третий — финальный — сезон, сообщает Variety.

Как уточняет шоураннер телешоу Зак Эстрин, именно столько сезонов и было запланировано изначально, так что история семейства Робинсонов получит логичное завершение. При этом потоковый сервис заключил контракт с Эстриным, а следовательно, зрителей в ближайшем будущем ожидают его новые творения. Сами же «Затерянные» вернутся на малый экран в 2021 году.


Во втором ремейке одноимённого комедийного сериала 60-х, стартовавшем в 2018-м, рассказывается о семье Робинсонов, отправившихся в путешествие на другую планету, но волею обстоятельств оказавшихся за много световых лет от первоначальной цели. Чтобы выжить, экипажу затерявшегося в бесконечных космических просторах корабля предстоит сплотиться для борьбы с внешними и внутренними врагами.

В главных ролях задействованы Тоби Стивенс, Молли Паркер, Паркер Поузи, Тейлор Расселл, Максвелл Дженкинс и Мина Сандвол.
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«Затерянные в космосе» завершатся третьим сезоном фотографии
«Затерянные в космосе» завершатся третьим сезоном фотографии
«Затерянные в космосе» завершатся третьим сезоном фотографии
«Затерянные в космосе» завершатся третьим сезоном фотографии
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